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15 февраля, 08:59

Вторая за неделю аэролодка столкнулась с вездеходом на озере Байкал

СК начал проверку из-за столкновения судна «Хивус» с вездеходом на Байкале

Водное судно на воздушной подушке столкнулось с вездеходом. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Водное судно на воздушной подушке столкнулось с вездеходом. Обложка © Telegram / Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Иркутске водное судно на воздушной подушке «Хивус» столкнулось с вездеходом «Трэкол». Следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия, которое произошло на озере Байкал недалеко от посёлка Хужир в Ольхонском районе (остров Ольхон). Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«Предварительной причиной произошедшего явился порыв ветра, которым судно развернуло в сторону вездехода», — говорится в сообщении.

Иркутский следственный отдел уже начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Кроме того, следовали-криминалисты проводят различные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.

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Ранее Life.ru рассказал, что 12 февраля на Байкале произошло похожее столкновение с участием аэролодки. В судно тогда врезался автомобиль Haval.

Наталья Афонина
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