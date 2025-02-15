Вторая за неделю аэролодка столкнулась с вездеходом на озере Байкал

В Иркутске водное судно на воздушной подушке «Хивус» столкнулось с вездеходом «Трэкол». Следователи начали устанавливать обстоятельства происшествия, которое произошло на озере Байкал недалеко от посёлка Хужир в Ольхонском районе (остров Ольхон). Пострадавших нет, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

«Предварительной причиной произошедшего явился порыв ветра, которым судно развернуло в сторону вездехода», — говорится в сообщении.

Иркутский следственный отдел уже начал проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Кроме того, следовали-криминалисты проводят различные мероприятия, направленные на установление обстоятельств.