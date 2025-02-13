Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в водах Средиземного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.

«Авианосец USS Harry Truman был задействован в столкновении с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 23:46 по местному времени (00:46 мск 13 февраля), пока находился недалеко от Порт-Саида Египта в Средиземном море», — говорится в заявлении.

На данный момент отсутствует информация о жертвах или повреждениях судов. Сообщается, что двигательные системы авианосца не были затронуты и находятся в исправном состоянии. В настоящее время проводится расследование инцидента.

USS Harry S. Truman (CVN-75) — атомный авианосец класса «Нимиц» ВМС США. Он был спущен на воду в 1996. Корабль способен перевозить до 90 самолётов и вертолётов, включая истребители F/A-18 Hornet и E-2 Hawkeye. Борт активно участвует в операциях по обеспечению морской безопасности, гуманитарных миссиях и учениях, играя ключевую роль в военно-морском флоте США.