Авианосец США столкнулся с торговым судном в Средиземном море
Авианосец USS Harry Truman ВМС США столкнулся с судном в Средиземном море
Авианосец USS Harry Truman столкнулся с торговым судном Besiktas-M в водах Средиземного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота ВМС США.
«Авианосец USS Harry Truman был задействован в столкновении с торговым судном Besiktas-M 12 февраля в 23:46 по местному времени (00:46 мск 13 февраля), пока находился недалеко от Порт-Саида Египта в Средиземном море», — говорится в заявлении.
На данный момент отсутствует информация о жертвах или повреждениях судов. Сообщается, что двигательные системы авианосца не были затронуты и находятся в исправном состоянии. В настоящее время проводится расследование инцидента.
USS Harry S. Truman (CVN-75) — атомный авианосец класса «Нимиц» ВМС США. Он был спущен на воду в 1996. Корабль способен перевозить до 90 самолётов и вертолётов, включая истребители F/A-18 Hornet и E-2 Hawkeye. Борт активно участвует в операциях по обеспечению морской безопасности, гуманитарных миссиях и учениях, играя ключевую роль в военно-морском флоте США.
А ранее Life.ru рассказывал, что 9 февраля в Ленинградской области начал тонуть танкер Koala. Экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Позже стало известно, что причина затопления — взрыв в машинном отделении. К счастью, разлив нефтепродуктов не произошёл. Финляндия инициировала собственное расследование и даже привлекла разведывательную авиацию для сбора информации о данном инциденте.
Wikipedia / John L. Beeman