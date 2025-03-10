При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали 32 человека

Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.

«Главный управляющий порта Гримсби Ист — Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших», — говорится в статье.

Экипаж был эвакуирован, сообщила компания Crowley. Там отметили, что в результате инцидента было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что вызвало пожар и утечку топлива.

«Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены», — заявили в компании.