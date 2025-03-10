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10 марта, 15:55

При столкновении танкера с судном у британских берегов пострадали 32 человека

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись около Британии. Обложка © Х / Hexdline

Нефтяной танкер и грузовое судно столкнулись около Британии. Обложка © Х / Hexdline

Тридцать два человека пострадали в результате столкновения нефтяного танкера и грузового судна в Северном море у берегов Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководство британского порта Гримсби.

«Главный управляющий порта Гримсби Ист — Мартин Бойерс только что сообщил нам, что на данный момент доставлено 32 пострадавших», — говорится в статье.

Экипаж был эвакуирован, сообщила компания Crowley. Там отметили, что в результате инцидента было повреждено грузовое хранилище с топливом Jet-A1, что вызвало пожар и утечку топлива.

«Экипаж Stena Immaculate покинул судно после нескольких взрывов на борту. Все моряки компании Crowley в безопасности и полностью учтены», — заявили в компании.

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Напомним, возле берегов Британии столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно. Всё случилось у берегов Восточного райдинга Йоркшира, где суда находятся на расстоянии 18,5 километра от берега. Для устранения последствий пожара, возникшего на кораблях после их столкновения, были задействованы авиация и специальные пожарные суда. Экипажам удалось эвакуироваться.

Александра Мышляева
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