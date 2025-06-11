Учёные нашли на Карибах сокровища на $20 млрд с затонувшего 300 лет назад корабля

На дне Карибского моря найдены сокровища с корабля, затонувшего и пролежавшего под тоннами воды три столетия. Речь идёт об испанском галеоне «Сан-Хосе», который за свой легендарный груз прозвали «святым Граалем кораблекрушений».

Судно было взорвано британцами в июне 1708 года у берегов сегодняшней Колумбии, и, как пишет Daily Mail, перевозило богатства на сумму до 20 миллиардов долларов. Хотя ВМС Колумбии обнаружили обломки ещё в 2015 году, их принадлежность именно к «Сан-Хосе» до сих пор не была полностью доказана. Теперь же современное исследование раскрыло новые, важные детали этой морской катастрофы.

Дистанционно управляемые роботы позволили учёным запечатлеть находки, в числе которых десятки монет, отчеканенных в год выхода «Сан-Хосе» в море. В числе ценных артефактов также обнаружены изысканный китайский фарфор и орудия XVII века.