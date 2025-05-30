В США нашли затонувшую более ста лет назад подводную лодку

Американские исследователи обнаружили останки подводной лодки USS F-1, которая затонула более века назад во время испытательного пробега между Сан-Педро и Сан-Диего. Как сообщает Livescience, трагедия произошла из-за того, что субмарина столкнулась с другой подлодкой.

USS F-1 получила критические повреждения и быстро пошла ко дну. Из 22 членов экипажа спастись удалось лишь троим морякам, которых подобрали другие суда.

Поисковые работы велись на глубине около 400 метров, что исключало использование водолазов. По данным исследователей, корпус субмарины, пролежавший на дне 106 лет, сохранился относительно хорошо, учитывая длительное пребывание под высоким давлением. Место крушения находится в нескольких километрах от побережья Сан-Диего.