Российские учёные нашли новый остров в северной части Каспийского моря

Российские исследователи зафиксировали редкое природное явление — в Северном Каспии сформировался новый остров. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института океанологии им. П. П. Ширшова (ИО) РАН сообщает, что его появление связано с падением уровня воды в море.

О существовании нового острова в 30 км к юго-западу от Малого Жемчужного впервые сообщили специалисты Каспийского филиала Института океанологии РАН в ноябре 2024 года, проанализировав спутниковые снимки. Однако до последнего момента это считалось гипотезой. Теперь учёные подтвердили: остров действительно существует. Это стало возможным благодаря экспедиции, в которую отправились специалисты Института океанологии им. П. П. Ширшова, его Каспийского филиала и Астраханского государственного заповедника.

Новый участок суши сформировался на месте банки Средняя Жемчужная — подводного возвышения, которое вышло на поверхность из-за устойчивого снижения уровня Каспийского моря. На момент осмотра территория представляла собой влажную плоскую равнину.

Особенность острова в том, что он едва возвышается над уровнем воды — особенно сейчас, в период половодья и максимального стока Волги. Но учёные уверены: в межень (в период минимального уровня воды) остров будет более отчётливо выделяться над поверхностью.