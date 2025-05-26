Учёные нашли жуткие следы на телах «инопланетных мумий» из Перу

Учёные, изучающие загадочные «инопланетные мумии» из Перу, опубликовали новые данные, подтверждающие их биологическое происхождение. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Biology and Biomedicine.

Возраст найденных тел превышает 1200 лет. Учёные обнаружили у них необычные черты: вытянутые черепа, всего по три пальца на руках и ногах, а также сохранившиеся внутренние органы. Это говорит о том, что это не просто собранные вместе части разных существ, а настоящие, когда-то жившие организмы.»