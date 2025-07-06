Мопс: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок
Собака мопс: описание породы, сколько стоит щенок мопса, какие виды существуют, фотографии и характер собак, а также история появления породы. Особенности кормления, содержания и ухода за мопсом — в материале Life.ru.
Мопс — популярная порода декоративных собак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poltavets Anastasiia
Мопс — это одна из самых узнаваемых и любимых пород собак, которая завоевала сердца людей по всему миру своей очаровательной внешностью и дружелюбным характером. Эта древняя порода берёт своё начало в Древнем Китае, где мопсов разводили как компаньонов для знати. В Европу они попали благодаря торговым путям и быстро завоевали популярность среди аристократов.
История появления породы
Порода мопс возникла в Древнем Китае, но в Европу собаки попали благодаря торговым связям между Востоком и Западом. Предков мопсов называли «Ло Цзе». Их держали при императорском дворе, а также позволяли иметь аристократам и высокопоставленным чиновникам. У собак были собственные комнаты, штат слуг, драгоценные ошейники — они считались символом богатства и славы. Китайцы видели в складках на лбу мопсов особый смысл — они напоминали иероглифы, и эта особенность специально закреплялась в породе во время разведения.
Особую популярность порода получила в Нидерландах, где мопс стал символом королевской семьи. В Англии мопсы появились во время правления Вильгельма III, а в XIX веке порода получила второе рождение благодаря королеве Виктории. Под её патронатом создали первый клуб любителей мопсов — и началась целенаправленная селекция собак.
История мопсов начинается в Древнем Китае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / katamount
Описание породы мопс
Некоторые особенности внешнего вида
- Тело — квадратное, с широкой грудной клеткой и прямой спиной.
- Голова — крупная и округлая, со складками кожи на лбу и морде.
- Морда — короткая и квадратная, с плоским носом.
- Глаза — большие, круглые и блестящие.
- Уши — маленькие, тонкие и мягкие, могут быть отогнутыми назад или лежащими вперёд.
- Лапы — с чёрными когтями и плотными подушечками.
- Хвост — высокий, закручивается над спиной в один или два плотных витка.
- Шерсть — короткая, гладкая и блестящая.
Виды
Выделяют несколько видов породы мопс. К ним относятся терьерный, бульдожий, шарпейный и карликовый (мини-мопс). Деление на виды условно, так как разновидности мопса, отличающиеся от стандарта, подлежат дисквалификации.
- Для терьерного характерен немного удлинённый торс и выразительная, гордо посаженная шея. Внешне такая собака напоминает классического терьера. Особенности: корпус короткий и коренастый, с прямой линией верха, широкая грудная клетка.
- Бульдожий отличается широким торсом и косо поставленными, но мускулистыми лапами. Голова тяжёлая, напоминает бульдожью. Передние конечности могут иметь вывернутые локти. Собака выглядит приземистой, коротколапой, несоразмерно широкой в груди.
- Шарпейный характеризуется множеством кожных складок. Собаки этого типа выглядят перекормленными и сильно виляют задней частью тела при движении.
- Что касается карликового мопса, то он не признан официально. Это результат генетического сбоя или аномалии. Во взрослом возрасте такие питомцы весят всего 2–5 кг и достигают не более 21 см в холке. Он может быть отнесён только к пет-классу, не может принимать участие в племенной работе, официальных соревнованиях и выставках.
Мопсы могут быть светлого и тёмного окраса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ezzolo
Окрас
У мопсов признаны четыре окраса:
- Палевый (бежевый). Самый распространённый и узнаваемый окрас. Он варьируется от светло-палевого, почти кремового, до насыщенного, почти рыжего.
- Чёрный. Должен быть глубоким и насыщенным, без каких-либо примесей других цветов. Иногда у чёрных мопсов могут быть небольшие белые отметины на груди или лапах.
- Серебристый. Редкий и очень элегантный окрас. Он представляет собой светло-серый цвет с более тёмными, практически чёрными, оттенками на морде и ушах.
- Абрикосовый. У светлых собак обязательна чёрная «маска» на морде и тёмная полоса вдоль спины от затылка до хвоста — так называемый ремень.
Чёрный мопс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V Leigh Photography
Вес и размеры
Вес взрослого мопса составляет 6–8 кг. Однако мальчики могут весить чуть больше — до 10 кг. Рост в холке у мальчиков — 26–33 см, у девочек — 25–30 см.
Здоровье
Мопсы имеют не самое крепкое здоровье. Владельцам важно контролировать состояние питомца и регулярно посещать ветеринарного врача.
- Заболевания глаз. Из-за больших круглых глаз мопсы подвержены механическим повреждениям и глазным инфекциям, которые могут приводить к частичной или полной слепоте. Также часто встречается хроническая эрозия роговицы.
- Заболевания дыхательной системы. Распространены из-за плоского строения морды, затрудняющего проходимость дыхательных путей. Проблемы с дыханием могут стать причиной храпа или сопения, одышки, а также перегревов, приступов удушья, обмороков.
- Ожирение. Возникает из-за сочетания чрезмерного аппетита и низкой физической активности. Ожирение может усугублять проблемы со здоровьем.
- Аллергия. Возможные факторы, вызывающие аллергию: неправильно подобранный корм или средства ухода за питомцем, лекарства, укусы насекомых или пыльца растений, бытовая химия или пыль.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата. Например, дисплазия тазобедренного сустава, вывих коленной чашечки.
- Наследственный энцефалит мопсов. Заболевание генетическое и не лечится.
- Брахицефальный синдром. Связан с особенностями строения мордочки мопса. Может быть вызван удлинением мягкого неба и узкими носовыми проходами, которые препятствуют доступу воздуха в лёгкие.
Мопсы подвержены ожирению и заболеваниям глаз. Фото © Freepik / diana.grytsku
Сколько живёт мопс
Средняя продолжительность жизни мопсов — 12–15 лет.
Уход и содержание
Уход за собаками и их содержание включают в себя ряд процедур:
- Кормление. Необходимо использовать качественные корма, которые содержат все необходимые витамины и минералы для здоровья собаки.
- Уход за шерстью. Регулярное расчёсывание поможет удалить лишнюю шерсть и предотвратить образование колтунов. Также нужно использовать специальные шампуни и кондиционеры.
- Чистка зубов. Проводить её следует как можно чаще, чтобы предотвратить образование зубного налёта и кариеса. Для этого можно использовать специальную зубную щётку и пасту.
- Уход за ушами. Регулярный осмотр ушей собаки и очистка их от серы и грязи. Для этого нужно использовать ватные палочки или специальные растворы.
- Вакцинация. Рекомендуется проводить её в соответствии с графиком, указанным ветеринаром.
- Обучение командам. Помогает контролировать поведение собаки и социализировать её, обеспечивает её безопасность.
- Защита от паразитов. Регулярная обработка от блох, клещей и гельминтов в соответствии с инструкцией производителя.
Также важно обеспечить питомцу безопасное и комфортное пространство: спрятать под плинтус провода, убрать из зоны доступа хрупкие предметы, установить защитные сетки на окна. Также у собаки должно быть своё место для отдыха — сухое, не на сквозняке, не под прямыми солнечными лучами.
Мопсам необходимо почаще чистить уши. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Majchrowicz
Дрессировка
Дрессировка мопса начинается с первого дня появления щенка в семье. В этот период закладываются основные поведенческие навыки и привычки, которые в будущем определят характер собаки. Обучать командам можно уже начиная с двух-трёх месяцев. Стоит учесть, что мопс — упрямая собака и надо будет запастись терпением и быть последовательным в обучении.
Характер собаки мопс
Мопсы не подвержены резкой смене настроения, они не капризные и не агрессивные. Порода нуждается в постоянном общении с человеком. Питомец с удовольствием ходит за хозяином, сидит на коленях и будет не прочь поспать на его кровати. Хозяина представители этой породы выбирают одного и на всю жизнь. Они очень преданные, поэтому скучают в одиночестве. Мопсы уравновешенные и не станут отвечать агрессией на неосторожные прикосновения. Мопсы имеют хорошую интуицию, чувствуют настроение хозяина и зачастую стараются ему угодить.
Мопсы могут храпеть во сне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fongleon356
Сколько стоит щенок мопса
Стоимость щенка мопса зависит от репутации питомника, титулов родителей, окраса и соответствия стандартам породы:
- пет-класс (без выставочной перспективы) — 25–40 тысяч рублей;
- брид-класс (для разведения) — 40–60 тысяч рублей;
- шоу-класс (для выставок) — 60–100 тысяч рублей и выше;
- у частных заводчиков — 20–30 тысяч рублей;
- без документов — 10–20 тысяч рублей.
Популярные вопросы
Некоторые популярные вопросы о мопсах и ответы на них:
Как реагируют мопсы на других собак?
Воспитанные мопсы не проявляют агрессии, но у неуравновешенных собак реакция может быть агрессивной.
Мёрзнут ли мопсы зимой?
У мопсов короткая шерсть, поэтому в холодную погоду их лучше одевать.
Умны ли мопсы?
Да, мопсы легко дрессируются и обучаются базовым командам.
Склонны ли мопсы к агрессии?
Нет, мопсы не склонны к агрессии. Они кусают исключительно в состоянии крайнего испуга или в случае явной угрозы для своей жизни.
Упрямы ли мопсы?
Да, иногда мопсы выражают несогласие с мнением хозяев.
Можно ли обучить мопса ходить в лоток?
Да, если обучать собак с щенячьего возраста.
Мопс и дети
Мопсы хорошо относятся к детям и могут стать их верными друзьями. Эти собаки часто терпеливо переносят шалости и игры детей, не реагируя на них негативно. Однако важно научить детей обращаться с мопсом осторожно и внимательно. Эти собаки не любят резкие движения, громкие звуки или слишком активные игры. Также нужно научить детей заботиться о питомце. Мопс — это не игрушка, а живое существо, которое нуждается в должном уходе. Родители должны обучить детей кормить собаку, выгуливать её, чистить после прогулок и уделять внимание здоровью питомца.
Мопсы обожают детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio
Мопс и другие животные
Мопсы хорошо уживаются с другими животными, в том числе с собаками и кошками. Однако, как и многие карликовые породы, мопсы достаточно ревнивы и стремятся забрать всё внимание на себя. Чтобы избежать соперничества, питомцу нужно уделять достаточно внимания. Если в доме уже есть другие домашние животные и появляется щенок мопса, рекомендуется знакомить их через закрытую дверь. И только спустя один-два дня, когда дом пропитается новым запахом, можно позволить животным встретиться в одной комнате.
Пахнет ли мопс?
У мопсов может быть неприятный запах, но здоровые собаки этой породы обычно не пахнут сильно. Запах появляется при неправильном уходе или заболеваниях.
Некоторые причины неприятного запаха у мопсов:
- Неправильное купание. Частое мытьё смывает естественную жировую смазку, из-за чего сальные железы активнее её заменяют. Оптимальный вариант — купание раз в месяц.
- Неправильное питание. Резкому запаху способствуют продукты, провоцирующие брожение, и дешёвые готовые корма с усилителями вкуса и ароматизаторами.
- Проблемы со здоровьем. Запах может быть связан со стоматологическими заболеваниями (кариес, стоматит, гингивит), нарушениями обмена веществ (сахарный диабет), патологиями ЖКТ, паразитами, дерматитами и грибковыми инфекциями.
- Закупорка параанальных желёз. Если эти железы переполнены или воспалены, они выделяют неприятный запах.
Как сильно храпит мопс?
Храп мопса может быть разным по интенсивности. В некоторые дни его практически не слышно, в другие — храп может мешать спать хозяевам.
Мопсы преданны хозяевам и могут часто просить внимания. Фото © Unsplash / Matthew Henry
Плюсы и минусы породы
Плюсы мопса:
- Преданность хозяину. Мопсы готовы всюду следовать за своим владельцем.
- Дружелюбие. Порода неагрессивна, пёс хорошо ладит с детьми и другими животными.
- Компактный размер. Мопсам комфортно даже в небольшой квартире.
- Низкая потребность в физической нагрузке. Собаки любят гулять в спокойном темпе, достаточно около 30 минут в день.
- Простота в уходе. Короткая, гладкая шерсть не требует сложного ухода, но за чистотой складок нужно следить регулярно.
Минусы мопса:
- Проблемы со здоровьем. Мопсы подвержены заболеваниям глаз, дыхательной системы, ожирению.
- Упрямство. Дрессировать этих собак бывает сложно, требуются терпение и положительное подкрепление.
- Непереносимость жары и холода. В жару мопс легко перегревается, в холод — простужается.
- Обильная линька. Из-за короткой шерсти это небольшая проблема, но вычёсывать собаку придётся часто.
- Навязчивая привязанность. Мопсы быстро привязываются ко всем членам семьи и нуждаются в общении с ними 24 часа в сутки.