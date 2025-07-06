Мопс: всё о собаке, описание породы, характер, сколько стоит щенок Собака мопс: описание породы, сколько стоит щенок мопса, какие виды существуют, фотографии и характер собак, а также история появления породы. Особенности кормления, содержания и ухода за мопсом — в материале Life.ru. 6 июля, 11:01 Мопс — популярная порода декоративных собак. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Poltavets Anastasiia

Мопс — это одна из самых узнаваемых и любимых пород собак, которая завоевала сердца людей по всему миру своей очаровательной внешностью и дружелюбным характером. Эта древняя порода берёт своё начало в Древнем Китае, где мопсов разводили как компаньонов для знати. В Европу они попали благодаря торговым путям и быстро завоевали популярность среди аристократов.

История появления породы

Порода мопс возникла в Древнем Китае, но в Европу собаки попали благодаря торговым связям между Востоком и Западом. Предков мопсов называли «Ло Цзе». Их держали при императорском дворе, а также позволяли иметь аристократам и высокопоставленным чиновникам. У собак были собственные комнаты, штат слуг, драгоценные ошейники — они считались символом богатства и славы. Китайцы видели в складках на лбу мопсов особый смысл — они напоминали иероглифы, и эта особенность специально закреплялась в породе во время разведения.

Особую популярность порода получила в Нидерландах, где мопс стал символом королевской семьи. В Англии мопсы появились во время правления Вильгельма III, а в XIX веке порода получила второе рождение благодаря королеве Виктории. Под её патронатом создали первый клуб любителей мопсов — и началась целенаправленная селекция собак.

История мопсов начинается в Древнем Китае. Фото © Shutterstock / FOTODOM / katamount

Описание породы мопс

Некоторые особенности внешнего вида

Тело — квадратное, с широкой грудной клеткой и прямой спиной.

Голова — крупная и округлая, со складками кожи на лбу и морде.

Морда — короткая и квадратная, с плоским носом.

Глаза — большие, круглые и блестящие.

Уши — маленькие, тонкие и мягкие, могут быть отогнутыми назад или лежащими вперёд.

Лапы — с чёрными когтями и плотными подушечками.

Хвост — высокий, закручивается над спиной в один или два плотных витка.

Шерсть — короткая, гладкая и блестящая.

Виды

Выделяют несколько видов породы мопс. К ним относятся терьерный, бульдожий, шарпейный и карликовый (мини-мопс). Деление на виды условно, так как разновидности мопса, отличающиеся от стандарта, подлежат дисквалификации.

Для терьерного характерен немного удлинённый торс и выразительная, гордо посаженная шея. Внешне такая собака напоминает классического терьера. Особенности: корпус короткий и коренастый, с прямой линией верха, широкая грудная клетка.

Бульдожий отличается широким торсом и косо поставленными, но мускулистыми лапами. Голова тяжёлая, напоминает бульдожью. Передние конечности могут иметь вывернутые локти. Собака выглядит приземистой, коротколапой, несоразмерно широкой в груди.

Шарпейный характеризуется множеством кожных складок. Собаки этого типа выглядят перекормленными и сильно виляют задней частью тела при движении.

Что касается карликового мопса, то он не признан официально. Это результат генетического сбоя или аномалии. Во взрослом возрасте такие питомцы весят всего 2–5 кг и достигают не более 21 см в холке. Он может быть отнесён только к пет-классу, не может принимать участие в племенной работе, официальных соревнованиях и выставках.

Мопсы могут быть светлого и тёмного окраса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ezzolo

Окрас

У мопсов признаны четыре окраса:

Палевый (бежевый). Самый распространённый и узнаваемый окрас. Он варьируется от светло-палевого, почти кремового, до насыщенного, почти рыжего.

Чёрный. Должен быть глубоким и насыщенным, без каких-либо примесей других цветов. Иногда у чёрных мопсов могут быть небольшие белые отметины на груди или лапах.

Серебристый. Редкий и очень элегантный окрас. Он представляет собой светло-серый цвет с более тёмными, практически чёрными, оттенками на морде и ушах.

Абрикосовый. У светлых собак обязательна чёрная «маска» на морде и тёмная полоса вдоль спины от затылка до хвоста — так называемый ремень.

Чёрный мопс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / V Leigh Photography

Вес и размеры

Вес взрослого мопса составляет 6–8 кг. Однако мальчики могут весить чуть больше — до 10 кг. Рост в холке у мальчиков — 26–33 см, у девочек — 25–30 см.

Здоровье

Мопсы имеют не самое крепкое здоровье. Владельцам важно контролировать состояние питомца и регулярно посещать ветеринарного врача.

Заболевания глаз. Из-за больших круглых глаз мопсы подвержены механическим повреждениям и глазным инфекциям, которые могут приводить к частичной или полной слепоте. Также часто встречается хроническая эрозия роговицы.

Заболевания дыхательной системы. Распространены из-за плоского строения морды, затрудняющего проходимость дыхательных путей. Проблемы с дыханием могут стать причиной храпа или сопения, одышки, а также перегревов, приступов удушья, обмороков.

Ожирение. Возникает из-за сочетания чрезмерного аппетита и низкой физической активности. Ожирение может усугублять проблемы со здоровьем.

Аллергия. Возможные факторы, вызывающие аллергию: неправильно подобранный корм или средства ухода за питомцем, лекарства, укусы насекомых или пыльца растений, бытовая химия или пыль.

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Например, дисплазия тазобедренного сустава, вывих коленной чашечки.

Наследственный энцефалит мопсов. Заболевание генетическое и не лечится.

Брахицефальный синдром. Связан с особенностями строения мордочки мопса. Может быть вызван удлинением мягкого неба и узкими носовыми проходами, которые препятствуют доступу воздуха в лёгкие.

Мопсы подвержены ожирению и заболеваниям глаз. Фото © Freepik / diana.grytsku

Сколько живёт мопс

Средняя продолжительность жизни мопсов — 12–15 лет.

Уход и содержание

Уход за собаками и их содержание включают в себя ряд процедур:

Кормление. Необходимо использовать качественные корма, которые содержат все необходимые витамины и минералы для здоровья собаки.

Уход за шерстью. Регулярное расчёсывание поможет удалить лишнюю шерсть и предотвратить образование колтунов. Также нужно использовать специальные шампуни и кондиционеры.

Чистка зубов. Проводить её следует как можно чаще, чтобы предотвратить образование зубного налёта и кариеса. Для этого можно использовать специальную зубную щётку и пасту.

Уход за ушами. Регулярный осмотр ушей собаки и очистка их от серы и грязи. Для этого нужно использовать ватные палочки или специальные растворы.

Вакцинация. Рекомендуется проводить её в соответствии с графиком, указанным ветеринаром.

Обучение командам. Помогает контролировать поведение собаки и социализировать её, обеспечивает её безопасность.

Защита от паразитов. Регулярная обработка от блох, клещей и гельминтов в соответствии с инструкцией производителя.

Также важно обеспечить питомцу безопасное и комфортное пространство: спрятать под плинтус провода, убрать из зоны доступа хрупкие предметы, установить защитные сетки на окна. Также у собаки должно быть своё место для отдыха — сухое, не на сквозняке, не под прямыми солнечными лучами.

Мопсам необходимо почаще чистить уши. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tomasz Majchrowicz

Дрессировка

Дрессировка мопса начинается с первого дня появления щенка в семье. В этот период закладываются основные поведенческие навыки и привычки, которые в будущем определят характер собаки. Обучать командам можно уже начиная с двух-трёх месяцев. Стоит учесть, что мопс — упрямая собака и надо будет запастись терпением и быть последовательным в обучении.

Характер собаки мопс

Мопсы не подвержены резкой смене настроения, они не капризные и не агрессивные. Порода нуждается в постоянном общении с человеком. Питомец с удовольствием ходит за хозяином, сидит на коленях и будет не прочь поспать на его кровати. Хозяина представители этой породы выбирают одного и на всю жизнь. Они очень преданные, поэтому скучают в одиночестве. Мопсы уравновешенные и не станут отвечать агрессией на неосторожные прикосновения. Мопсы имеют хорошую интуицию, чувствуют настроение хозяина и зачастую стараются ему угодить.

Мопсы могут храпеть во сне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fongleon356

Сколько стоит щенок мопса

Стоимость щенка мопса зависит от репутации питомника, титулов родителей, окраса и соответствия стандартам породы:

пет-класс (без выставочной перспективы) — 25–40 тысяч рублей;

брид-класс (для разведения) — 40–60 тысяч рублей;



шоу-класс (для выставок) — 60–100 тысяч рублей и выше;

у частных заводчиков — 20–30 тысяч рублей;

без документов — 10–20 тысяч рублей.

Популярные вопросы

Некоторые популярные вопросы о мопсах и ответы на них:

Как реагируют мопсы на других собак?

Воспитанные мопсы не проявляют агрессии, но у неуравновешенных собак реакция может быть агрессивной.

Мёрзнут ли мопсы зимой?

У мопсов короткая шерсть, поэтому в холодную погоду их лучше одевать.

Умны ли мопсы?

Да, мопсы легко дрессируются и обучаются базовым командам.

Склонны ли мопсы к агрессии?

Нет, мопсы не склонны к агрессии. Они кусают исключительно в состоянии крайнего испуга или в случае явной угрозы для своей жизни.

Упрямы ли мопсы?

Да, иногда мопсы выражают несогласие с мнением хозяев.

Можно ли обучить мопса ходить в лоток?

Да, если обучать собак с щенячьего возраста.

Мопс и дети

Мопсы хорошо относятся к детям и могут стать их верными друзьями. Эти собаки часто терпеливо переносят шалости и игры детей, не реагируя на них негативно. Однако важно научить детей обращаться с мопсом осторожно и внимательно. Эти собаки не любят резкие движения, громкие звуки или слишком активные игры. Также нужно научить детей заботиться о питомце. Мопс — это не игрушка, а живое существо, которое нуждается в должном уходе. Родители должны обучить детей кормить собаку, выгуливать её, чистить после прогулок и уделять внимание здоровью питомца.

Мопсы обожают детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Мопс и другие животные

Мопсы хорошо уживаются с другими животными, в том числе с собаками и кошками. Однако, как и многие карликовые породы, мопсы достаточно ревнивы и стремятся забрать всё внимание на себя. Чтобы избежать соперничества, питомцу нужно уделять достаточно внимания. Если в доме уже есть другие домашние животные и появляется щенок мопса, рекомендуется знакомить их через закрытую дверь. И только спустя один-два дня, когда дом пропитается новым запахом, можно позволить животным встретиться в одной комнате.

Пахнет ли мопс?

У мопсов может быть неприятный запах, но здоровые собаки этой породы обычно не пахнут сильно. Запах появляется при неправильном уходе или заболеваниях.

Некоторые причины неприятного запаха у мопсов:

Неправильное купание. Частое мытьё смывает естественную жировую смазку, из-за чего сальные железы активнее её заменяют. Оптимальный вариант — купание раз в месяц.

Неправильное питание. Резкому запаху способствуют продукты, провоцирующие брожение, и дешёвые готовые корма с усилителями вкуса и ароматизаторами.

Проблемы со здоровьем. Запах может быть связан со стоматологическими заболеваниями (кариес, стоматит, гингивит), нарушениями обмена веществ (сахарный диабет), патологиями ЖКТ, паразитами, дерматитами и грибковыми инфекциями.

Закупорка параанальных желёз. Если эти железы переполнены или воспалены, они выделяют неприятный запах.

Как сильно храпит мопс?

Храп мопса может быть разным по интенсивности. В некоторые дни его практически не слышно, в другие — храп может мешать спать хозяевам.

Мопсы преданны хозяевам и могут часто просить внимания. Фото © Unsplash / Matthew Henry

Плюсы и минусы породы

Плюсы мопса:

Преданность хозяину. Мопсы готовы всюду следовать за своим владельцем.

Дружелюбие. Порода неагрессивна, пёс хорошо ладит с детьми и другими животными.

Компактный размер. Мопсам комфортно даже в небольшой квартире.

Низкая потребность в физической нагрузке. Собаки любят гулять в спокойном темпе, достаточно около 30 минут в день.

Простота в уходе. Короткая, гладкая шерсть не требует сложного ухода, но за чистотой складок нужно следить регулярно.

Минусы мопса:

Проблемы со здоровьем. Мопсы подвержены заболеваниям глаз, дыхательной системы, ожирению.

Упрямство. Дрессировать этих собак бывает сложно, требуются терпение и положительное подкрепление.

Непереносимость жары и холода. В жару мопс легко перегревается, в холод — простужается.

Обильная линька. Из-за короткой шерсти это небольшая проблема, но вычёсывать собаку придётся часто.

Навязчивая привязанность. Мопсы быстро привязываются ко всем членам семьи и нуждаются в общении с ними 24 часа в сутки.

Авторы Софья Липень