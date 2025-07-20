Ещё 233 выпускника стали 100-бальниками после пересдачи ЕГЭ

В России ещё 233 выпускника школ набрали сто баллов по результатам пересдачи ЕГЭ, экзамен проходил 3 и 4 июля. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, лучше всего ученикам дались математика и литература.

«Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)», — подчеркнул Музаев.

Всего пересдать один из предметов решились более 135 тысяч выпускников, а это на 30,5 тысячи больше в сравнении с прошлым годом.