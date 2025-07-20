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20 июля, 11:31

Ещё 233 выпускника стали 100-бальниками после пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор: На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника набрали максимальные сто баллов

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В России ещё 233 выпускника школ набрали сто баллов по результатам пересдачи ЕГЭ, экзамен проходил 3 и 4 июля. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, лучше всего ученикам дались математика и литература.

«Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)», — подчеркнул Музаев.

Всего пересдать один из предметов решились более 135 тысяч выпускников, а это на 30,5 тысячи больше в сравнении с прошлым годом.

В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ

Напомним, весной 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом предыдущий результат экзамена аннулируется.

Татьяна Миссуми
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