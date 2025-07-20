Ещё 233 выпускника стали 100-бальниками после пересдачи ЕГЭ
Рособрнадзор: На пересдаче ЕГЭ 233 выпускника набрали максимальные сто баллов
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В России ещё 233 выпускника школ набрали сто баллов по результатам пересдачи ЕГЭ, экзамен проходил 3 и 4 июля. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, лучше всего ученикам дались математика и литература.
«Наибольшее количество получивших максимальный результат отмечается по профильной математике (80 человек) и литературе (56 человек)», — подчеркнул Музаев.
Всего пересдать один из предметов решились более 135 тысяч выпускников, а это на 30,5 тысячи больше в сравнении с прошлым годом.
Напомним, весной 2024 года президент РФ Владимир Путин распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом предыдущий результат экзамена аннулируется.