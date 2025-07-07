В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в 2025 году более 6 800 человек смогли набрать максимальный балл (100) на ЕГЭ. При этом 13 выпускникам удалось получить сразу 300 баллов по трём предметам. Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвящённой предварительным результатам ЕГЭ.

«В этом году у нас 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек получили 200 баллов, 13 человек получили 300 баллов и у нас есть участница, которая получила 400 баллов», — сказал Музаев журналистам.

Он отметил, что результаты ЕГЭ в этом году в целом стабильны и не показывают значительных изменений по сравнению с прошлыми годами.