В Рособрнадзоре назвали количество получивших 300 баллов на ЕГЭ
Рособрнадзор: Свыше 6,8 тысячи выпускников смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ
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По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в 2025 году более 6 800 человек смогли набрать максимальный балл (100) на ЕГЭ. При этом 13 выпускникам удалось получить сразу 300 баллов по трём предметам. Эта информация была озвучена на пресс-конференции, посвящённой предварительным результатам ЕГЭ.
«В этом году у нас 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек получили 200 баллов, 13 человек получили 300 баллов и у нас есть участница, которая получила 400 баллов», — сказал Музаев журналистам.
Он отметил, что результаты ЕГЭ в этом году в целом стабильны и не показывают значительных изменений по сравнению с прошлыми годами.
Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2025 году снизился до 60,7, что заметно ниже показателей прошлых лет. Несмотря на то, что обществознание по-прежнему лидирует по популярности среди экзаменов по выбору, средний балл по нему тоже продолжает падать. В 2023 году он составлял 56,4, в 2024-м — 55,05, а в 2025-м снизился до 53,61.