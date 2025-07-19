Экономист раскрыл, во сколько обойдётся содержание питомца в месяц по Москве и регионам

Содержание домашнего питомца в Москве и регионах может существенно отличаться по стоимости. Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал Life.ru, во сколько обходится содержание четвероногого друга в месяц.

Эксперт подчёркивает, что на стоимость влияют множество факторов, включая вид животного, его размеры, породу и особенности ухода. По словам специалиста, содержание собак зачастую обходится дороже, чем содержание кошек.

Содержание собак зачастую в 2–3 раза обходится дороже, чем содержание кошек. Если на кошек из семейного бюджета в месяц расходуется 1500–3000 рублей, то на содержание собак — от 3000 рублей и выше. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Для годового бюджета Life.ru отдельно свёл корм, прививки, ветеринара, груминг и резерв на внеплановое лечение.

Собеседник Life.ru также обращает внимание на то, что максимальных затрат не существует, так как они зависят от многих переменных: размер собаки, её активность, порода, игры, груминг (стрижки, уход за шерстью), а также аксессуары для выгула (одежда, поводок) и дрессировки.

«Каждый пункт расходов в среднем обходится владельцу в 2000 рублей. В Москве к этим суммам нужно прибавлять около 15%. Таким образом, средняя стоимость содержания питомца в месяц в Москве составляет около 3500 рублей», — уточняет Тимофеев.

В свою очередь, содержание кошек предполагает затраты на еду, наполнитель для туалета (200–500 рублей) и уход (мытьё, вычёсывание, подрезание когтей), а также ветеринарные услуги, что в среднем обходится до 3000 рублей.

Экономист отмечает, что цены на корм растут, особенно на премиум и супер-премиум категории. Влажные корма находятся в зоне риска из-за необходимости нанесения маркировки «Честный знак», предъявляющей особые требования к упаковке. Импортные корма и добавки, несмотря на укрепление рубля, не дешевеют, и к концу года вся линейка продуктов может подорожать до 20%.

В прошлом году стоимость некоторых товаров в сегменте премиум увеличилась до 80%, а за первые пять месяцев 2025 года цены выросли уже на 12–13%. Например, оптовые цены на корм премиум-класса уже достигают 220 руб/кг, гипоаллергенный — от 250 руб/кг.

В заключение Тимофеев подчёркивает, что выбор корма и ухода за питомцем — индивидуальное решение каждого владельца, зависящее от множества факторов.