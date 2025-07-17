В Госдуме объяснили принцип работы системы учёта домашних животных

В России планируют внедрить обязательную регистрацию домашних животных, которая начнётся в 2026 году. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, существенных расходов на реализацию проекта не потребуется, поскольку соответствующая система уже функционирует.

«Финансовых вложений никаких особо нет. Сейчас уже в 20 регионах в качестве пилотного проекта это введено. Мы с вами про это даже и как-то не задумываемся. Причём это очень разные регионы – от Московской области до Ямала-Ненецкого автономного округа», – приводит kp.ru слова Бурматова.

Регистрация будет осуществляться через информационную платформу Россельхознадзора, ранее предназначенную для учёта сельскохозяйственных животных — коров, коз и кур. Теперь к ней добавят возможность фиксировать данные о домашних питомцах. На данный момент уже около четверти регионов России подключены к системе.

Владельцы смогут обращаться с животными в ветеринарные клиники, где им проведут идентификацию с помощью чипирования, клеймения или других методов. При этом в базу внесут сведения и о хозяине.