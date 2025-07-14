Бесплатная стерилизация для всех: В Госдуме предложили решение проблемы бездомных животных

В Государственной думе предложили ввести программу бесплатной стерилизации домашних животных по всей России. Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал Life.ru, что направил запрос министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением рассмотреть возможность введения такой федеральной программы.

Считаю необходимым рассмотреть возможность введения на федеральном уровне программы бесплатной стерилизации домашних кошек и собак по желанию граждан во всех субъектах Российской Федерации. Затраты на стерилизацию одного животного, как правило, ниже расходов на его последующее лечение или содержание в приютах, а значит, долгосрочный эффект от такой программы выразится в экономии бюджетных средств на отлов и содержание бездомных животных. Георгий Арапов Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экологии, ресурсам и охране окружающей среды

Чиновник отмечает, что в настоящее время бесплатная стерилизация доступна лишь в некоторых регионах и для определённых категорий граждан. Он также подчёркивает, что стоимость стерилизации для многих может быть неподъёмной, особенно для малообеспеченных и пожилых людей.

Стоимость процедуры варьируется от нескольких до десяти тысяч рублей. Например, в Казани цена стерилизации для собак зависит от веса животного и конкретной клиники и в среднем составляет от 3 000 до 10 000 рублей. В Новосибирске стерилизация кошки обойдётся в 2 500–6 000 рублей в зависимости от типа операции, учреждения и дополнительных услуг.

«Подобная мера позволила бы распространить успешный региональный опыт, повысить уровень ответственности владельцев и оказать реальную социальную поддержку семьям и гражданам, которые желают ответственно относиться к содержанию домашних питомцев, но не могут себе это позволить», — уверен парламентарий.

Реализация подобной программы может стать переломным моментом в решении проблемы бездомных животных в России. Это позволит не только сократить их численность гуманным способом, но и повысить ответственность владельцев домашних питомцев.