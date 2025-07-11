В ГД внесли закон об ужесточении ответственности для владельцев животных
При жаре надо сокращать время прогулок с животными. Обложка © Freepik
В Государственную Думу поступила инициатива, автором которой выступила группа парламентариев под руководством Нины Останиной, возглавляющей комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Документ, опубликованный в электронной системе нижней палаты парламента, предполагает существенное ужесточение финансовых санкций за нарушения правил содержания домашних питомцев.
Согласно тексту документу, в статью 8. 52 КоАП РФ, размер штрафных санкций может возрасти в несколько раз. В частности, для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей вместо нынешних 3 тысяч, тогда как должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей против действующего максимума в 15 тысяч. Юридическим лицам грозит ответственность в размере до 300 тысяч рублей, что в десять раз превышает текущий верхний предел.
Особое внимание уделяется случаям, когда неправомерные действия владельцев животных приводят к ущербу здоровью граждан или их имуществу, если эти действия не подпадают под уголовную статью. В таких ситуациях штраф для граждан может составить до 100 тысяч рублей, для ответственных сотрудников организаций — до 300 тысяч, а для компаний — до полумиллиона рублей. Для сравнения, сейчас максимальные суммы составляют 30, 100 и 200 тысяч соответственно.
Кроме того, инициатива затрагивает деятельность приютов для животных. Владельцы таких учреждений, нарушающие установленные нормы, могут столкнуться со штрафами до 30 тысяч рублей (для должностных лиц) и 100 тысяч (для организаций), тогда как сейчас эти суммы не превышают 15 и 30 тысяч. Отдельно рассматривается обращение с безнадзорными животными: здесь санкции для граждан могут вырасти до 30 тысяч рублей, для представителей организаций — до 100 тысяч, а для юридических лиц — до 300 тысяч, что значительно выше текущих значений.
Ранее в крымском сафари-парке «Тайган» произошёл необычный инцидент, связанный с орангутаном по имени Дана. Животное почувствовало себя плохо после того, как одна из посетительниц, студентка из Симферополя, предложила ему покурить вейп. Ветеринар парка отметил, что обезьяна, вероятно, могла проглотить пластиковую крышку от устройства. Подробности необычного случая публиковал Life.ru.