В ГД внесли закон об ужесточении ответственности для владельцев животных

В Государственную Думу поступила инициатива, автором которой выступила группа парламентариев под руководством Нины Останиной, возглавляющей комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Документ, опубликованный в электронной системе нижней палаты парламента, предполагает существенное ужесточение финансовых санкций за нарушения правил содержания домашних питомцев.

Согласно тексту документу, в статью 8. 52 КоАП РФ, размер штрафных санкций может возрасти в несколько раз. В частности, для физических лиц сумма взыскания может достигать 50 тысяч рублей вместо нынешних 3 тысяч, тогда как должностные лица рискуют заплатить до 200 тысяч рублей против действующего максимума в 15 тысяч. Юридическим лицам грозит ответственность в размере до 300 тысяч рублей, что в десять раз превышает текущий верхний предел.

Особое внимание уделяется случаям, когда неправомерные действия владельцев животных приводят к ущербу здоровью граждан или их имуществу, если эти действия не подпадают под уголовную статью. В таких ситуациях штраф для граждан может составить до 100 тысяч рублей, для ответственных сотрудников организаций — до 300 тысяч, а для компаний — до полумиллиона рублей. Для сравнения, сейчас максимальные суммы составляют 30, 100 и 200 тысяч соответственно.