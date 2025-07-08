Директор «Тайгана» призвал оставить в покое девушку, «накурившую» орангутанга

Олег Зубков, владелец парка львов «Тайган», полагает, что девушку, «угостившую» вейпом обезьяну Дану, не стоит больше преследовать, так как она уже в достаточной мере ощутила последствия своего поступка.

На пресс-конференции Зубков высказал мнение, что девушка совершила двойную оплошность: предложила вейп обезьяне и поделилась этим в Интернете. Он считает, что спортсменка уже сполна расплатилась за свой проступок, получив сомнительную известность в социальных сетях. Глава парка призвал прекратить травлю, выразив надежду, что она осознала свою ошибку и извлекла из этого урок. Он пожелал ей удачи в будущем, полагая, что общественное осуждение послужило ей достаточным наказанием.