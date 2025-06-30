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30 июня, 12:59

Студентка накурила орангутана вейпом в крымском зоопарке

Студентка из Симферополя дала вейп обезьяне Дане в парке львов «Тайган»

Студентка Симферопольского университета Анастасия, увлекающаяся боксом, решила дать обезьяне из зоопарка покурить свой вейп и сняла это на видео. Примат быстро сообразил, что нужно делать с электронкой. Вскоре кадры всплыли с соцсетях, их публикует телеграм-канал «Mash на волне».

Студента дала обезьяне вейп. Видео © Telegram/ Mash на волне

Инцидент произошёл в парке львов «Тайган». После того как видео стало вирусным, ветеринары провели проверку состояния здоровья орангутана Даны. К счастью, с обезьяной всё в порядке, однако инцидент уже привел к серьёзным последствиям для Анастасии. Ожидается, что студентку оштрафуют за ненадлежащее обращение с животными, а также могут запретить ей посещать парк на пожизненной основе.

Директор парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы
Директор парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы

Ранее Life.ru рассказывал, как два медведя сбежали из своего вольера и пробрались в складское помещение. Там они съели недельный запас мёда. Молодые медведи находились на свободе не более часа, их выходка не представляла опасности для посетителей парка.

Обложка © Telegram/ Mash на волне

Полина Никифорова
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