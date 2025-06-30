Студентка накурила орангутана вейпом в крымском зоопарке
Студентка из Симферополя дала вейп обезьяне Дане в парке львов «Тайган»
Студентка Симферопольского университета Анастасия, увлекающаяся боксом, решила дать обезьяне из зоопарка покурить свой вейп и сняла это на видео. Примат быстро сообразил, что нужно делать с электронкой. Вскоре кадры всплыли с соцсетях, их публикует телеграм-канал «Mash на волне».
Студента дала обезьяне вейп. Видео © Telegram/ Mash на волне
Инцидент произошёл в парке львов «Тайган». После того как видео стало вирусным, ветеринары провели проверку состояния здоровья орангутана Даны. К счастью, с обезьяной всё в порядке, однако инцидент уже привел к серьёзным последствиям для Анастасии. Ожидается, что студентку оштрафуют за ненадлежащее обращение с животными, а также могут запретить ей посещать парк на пожизненной основе.
Ранее Life.ru рассказывал, как два медведя сбежали из своего вольера и пробрались в складское помещение. Там они съели недельный запас мёда. Молодые медведи находились на свободе не более часа, их выходка не представляла опасности для посетителей парка.
Обложка © Telegram/ Mash на волне