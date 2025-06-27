Директор парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы
Директор парка «Тайган» Олег Зубков со львом. Обложка © ТАСС/Сергей Мальгавко
Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков передал письмо из больницы, где он находится после нападения льва. Он рассказал, что идёт на поправку, и пообещал, что скоро будет в строю. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина на YouTube-канале.
«Я жив, моё физическое состояние идёт быстро на поправку. Скоро буду опять в строю», — говорится в письме.
Зубков уже ходит по палате и раздает письменные указания о работе парка.
Напомним, 22 июня на хозяина сафари-парка «Тайган» напал лев. Хищник мог это сделать из-за резкого звука, который его напугал. Олег Зубков получил тяжёлые ранения: порванную трахею, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Его срочно эвакуировали вертолётом санавиации в больницу. Врачи стабилизировали его состояние, он перенёс несколько операций. Оказалось, что Зубкова из пасти льва помогла спасти пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Отогнать хищников она смогла ведром и веником. Животное усыплять после инцидента не будут.