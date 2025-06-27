Директор парка «Тайган», на которого напал лев, передал письмо из больницы

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков передал письмо из больницы, где он находится после нападения льва. Он рассказал, что идёт на поправку, и пообещал, что скоро будет в строю. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина на YouTube-канале.