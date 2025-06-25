Зубкову провели ещё одну операцию после нападения льва в «Тайгане»

Олегу Зубкову, владельцу крымского сафари-парка «Тайган», сделали повторную операцию. Его жизни в настоящий момент ничто не угрожает, сообщил ветеринарный врач организации Василий Писковой.

«У Олега подтверждено незначительное повреждение грудной полости. Лев, когда с левой стороны пытался нанести увечья, своими клыками сделал <...> маленькую дырочку, через которую поступил воздух в небольшом количестве в грудную полость. Там было незначительное количество воздуха, которое не мешало дышать лёгкому, но создавало небольшое напряжение, поэтому хирург откачал этот воздух и нормализовал давление в грудной полости», — рассказал Писковой в видеообращении.