«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова
Представитель «Тайгана» Алексагина: Лев не собирался нападать на директора парка
Олег Зубков. Обложка © ТАСС / Мальгавко Сергей
Не было признаков того, что лев собирался нападать на директора крымского сафари-парка «Тайган« Олега Зубкова. Об этом заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии.
«Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чём-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг», — сказала она.
Зубков подвергся нападению, в результате которого получил два укуса в заднюю часть шеи, а также царапины на ноге и под левым ребром. Алексагина отметила, что ситуация могла закончиться летальным исходом, но, к счастью, жизненно важные органы не были задеты. Она подчеркнула, что жизнь директора была спасена благодаря оперативному вмешательству одного из посетителей, который, рискуя собой, спустился и вынес пострадавшего.
Напомним, 22 июня на владельца «Тайгана» напали львы, которых он отказался усыплять после трагедии в 2024 году. Тогда от их нападения погибла сотрудница парка Леокадия Перевалова. Решение сохранить животных для разведения вызвало широкий резонанс. В этот раз льва тоже не будут усыплять — экспертная комиссия решила, что хищник повёл себя как заложено природой, а человек совершил ошибку.