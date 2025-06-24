«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова

Не было признаков того, что лев собирался нападать на директора крымского сафари-парка «Тайган« Олега Зубкова. Об этом заявила представитель учреждения Татьяна Алексагина в официальном видеокомментарии .

«Лев не хотел нападать. Это молодой активный лев. Это не ошибка Олега Алексеевича в чём-то и не дурь льва. Так получилось, резкий звук, испуг», — сказала она.

Зубков подвергся нападению, в результате которого получил два укуса в заднюю часть шеи, а также царапины на ноге и под левым ребром. Алексагина отметила, что ситуация могла закончиться летальным исходом, но, к счастью, жизненно важные органы не были задеты. Она подчеркнула, что жизнь директора была спасена благодаря оперативному вмешательству одного из посетителей, который, рискуя собой, спустился и вынес пострадавшего.