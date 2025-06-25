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25 июня, 15:21

«Жизни ничего не угрожает!» Директора «Тайгана» прооперировали в Краснодаре после нападения льва

Запашный: Директору «Тайгана» Зубкову провели операцию в краснодарской больнице

Олег Зубков. Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Олег Зубков. Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Владельца и директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, прооперировали в больнице в Краснодаре. О его состоянии рассказал дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своём телеграм-канале.

«Лёгкое было незначительно повреждено в результате попадания раны от когтя льва. Основная проблема — это серьёзно травмированная трахея. Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает! Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы», — написал он.

«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова
«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова

Напомним, что нападение льва на владельца «Тайгана» произошло 22 июня во время кормления. Олег Зубков получил тяжёлые ранения: прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего срочно эвакуировали вертолётом санавиации в больницу, где провели операцию. Затем Зубкова перевезли в Краснодар.

Юлия Сафиулина
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