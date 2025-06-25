«Жизни ничего не угрожает!» Директора «Тайгана» прооперировали в Краснодаре после нападения льва

Владельца и директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, прооперировали в больнице в Краснодаре. О его состоянии рассказал дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своём телеграм-канале.

«Лёгкое было незначительно повреждено в результате попадания раны от когтя льва. Основная проблема — это серьёзно травмированная трахея. Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает! Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы», — написал он.