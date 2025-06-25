«Жизни ничего не угрожает!» Директора «Тайгана» прооперировали в Краснодаре после нападения льва
Запашный: Директору «Тайгана» Зубкову провели операцию в краснодарской больнице
Олег Зубков. Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский
Владельца и директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, на которого напал лев, прооперировали в больнице в Краснодаре. О его состоянии рассказал дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своём телеграм-канале.
«Лёгкое было незначительно повреждено в результате попадания раны от когтя льва. Основная проблема — это серьёзно травмированная трахея. Олег пока не разговаривает, но жизни уже ничего не угрожает! Реабилитация не будет быстрой, и врачи дают положительные прогнозы», — написал он.
Напомним, что нападение льва на владельца «Тайгана» произошло 22 июня во время кормления. Олег Зубков получил тяжёлые ранения: прокусы горла, травмы головы, шеи и повреждение лёгкого. Пострадавшего срочно эвакуировали вертолётом санавиации в больницу, где провели операцию. Затем Зубкова перевезли в Краснодар.