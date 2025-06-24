Пострадавшего при нападении льва директора крымского «Тайгана» перевезли в Краснодар

Владельца зоопарка «Тайган» Олега Зубкова, который серьёзно пострадал после нападения льва, перевозят из Крыма в Краснодар на вертолёте. Информацию об этом передаёт Mash.

По данным телеграм-канала, в результате нападения хищника у мужчины повреждены гортань, лёгкие и пищевод. На данный момент, несмотря на полученные раны, он находится в сознании. Также медики приняли решение, что Зубкова необходимо госпитализировать в центр грудной хирургии, краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского, куда его доставят в ближайшее время.