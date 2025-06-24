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Регион
24 июня, 18:20

Пострадавшего при нападении льва директора крымского «Тайгана» перевезли в Краснодар

Mash: Директора крымского «Тайгана» Зубкова вертолётом доставили в Краснодар

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Владельца зоопарка «Тайган» Олега Зубкова, который серьёзно пострадал после нападения льва, перевозят из Крыма в Краснодар на вертолёте. Информацию об этом передаёт Mash.

По данным телеграм-канала, в результате нападения хищника у мужчины повреждены гортань, лёгкие и пищевод. На данный момент, несмотря на полученные раны, он находится в сознании. Также медики приняли решение, что Зубкова необходимо госпитализировать в центр грудной хирургии, краевую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского, куда его доставят в ближайшее время.

«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова
«Это не дурь»: В крымском парке «Тайган» раскрыли причину нападения льва на Зубкова

Напомним, 22 июня на владельца «Тайгана» напал лев во время кормления. В октябре прошлого года в парке львы загрызли одну из сотрудниц Леокадию Перевалову, которая проработала там много лет. Тогда Зубков заявил, что руководство парка не планирует усыплять львов, которые убили женщину. В этот раз льва тоже не будут усыплять — экспертная комиссия решила, что хищник повёл себя как заложено природой, а человек совершил ошибку.

Юлия Сафиулина
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