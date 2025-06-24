Винни Пухи сбежали из вольера и съели недельный запас мёда
The Independent: Два медведя в Британии сбежали из вольера и съели запасы мёда
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В графстве Девон, Великобритания, два молодых медведя сбежали из своего вольера в парке дикой природы Wildwood Trust и устроили настоящий разгром в складском помещении с продуктами. Мишки пробрались к запасам еды и съели недельный запас мёда. Об этом сообщает издание The Independent.
Четырёхлетние медведь по имени Миш и медведица Люси смогли вырваться из своего вольера и сразу же направились за лакомством. По словам смотрителей, молодые медведи находились на свободе не более часа, и их выходка не представляла опасности для посетителей парка. Тем не менее в целях безопасности всех гостей временно эвакуировали в безопасное место.
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