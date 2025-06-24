Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 15:06

Винни Пухи сбежали из вольера и съели недельный запас мёда

The Independent: Два медведя в Британии сбежали из вольера и съели запасы мёда

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

В графстве Девон, Великобритания, два молодых медведя сбежали из своего вольера в парке дикой природы Wildwood Trust и устроили настоящий разгром в складском помещении с продуктами. Мишки пробрались к запасам еды и съели недельный запас мёда. Об этом сообщает издание The Independent.

Четырёхлетние медведь по имени Миш и медведица Люси смогли вырваться из своего вольера и сразу же направились за лакомством. По словам смотрителей, молодые медведи находились на свободе не более часа, и их выходка не представляла опасности для посетителей парка. Тем не менее в целях безопасности всех гостей временно эвакуировали в безопасное место.

Необычный рацион: Молодые тигры в Сихотэ-Алинском заповеднике полакомились рыбкой
Необычный рацион: Молодые тигры в Сихотэ-Алинском заповеднике полакомились рыбкой

Ранее Life.ru сообщал, что в зоопарке Уссурийска впервые родились тигрята. 10-летняя тигрица по имени Кристала стала гордой матерью, а отцом новорождённых стал шестилетний тигр Алмаз.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Животные
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar