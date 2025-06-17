Необычный рацион: Молодые тигры в Сихотэ-Алинском заповеднике полакомились рыбкой

Удивительное поведение трёх молодых амурских тигров, оставшихся без матери, зафиксировали в Сихотэ-Алинском заповеднике. Воспользовавшись природной смекалкой, юные хищники устроили настоящую рыбалку во время нереста краснопёрки. Кадрами с охоты в социальных сетях поделилась пресс-служба зоосада.

Тигрята на рыбалке. Фото © VK / Сихотэ-Алинский заповедник

«Мы строго пресекаем любое изъятие биоресурсов, но для этих «рыболовов» сделали исключение. Их природная смекалка заслуживает уважения!» — рассказала директор заповедника Светлана Сутырина, лично наблюдавшая за происходящим.

Поедание рыбы тиграми — необычное явление, привлекшее внимание экспертов. Хотя тигры способны ловить рыбу при наличии возможности, это не является их типичным способом добычи пищи. Специалисты отмечают, что способность сразу трёх тигров освоить этот навык свидетельствует об их исключительной приспособляемости.

Изначально судьба тигрят вызывала серьезные опасения у специалистов. Однако, благодаря оперативным мерам, включавшим усиленное кормление и постоянное наблюдение, удалось переломить ситуацию. Тигрята успешно миновали опасный период и овладели необходимыми навыками охоты. По мере взросления они демонстрируют самостоятельность в добыче разнообразной пищи, что является ключевым фактором для их выживания в естественной среде обитания.