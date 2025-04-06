С перемотанными мордами: Неизвестные бросили северных оленей в прицепе на парковке в Тюмени
72.ru: Жители Тюмени на парковке обнаружили прицеп с двумя северными оленями
Брошенные в прицепе олени. Обложка © 72.ru
Жители Тюмени обнаружили на улице брошенный прицеп с оленями. У животных перемотаны морды, они в таком состоянии стоят на улице больше суток, пишет портал 72.ru.
В Тюмени в прицепе стоят олени. Видео © Telegram / Новости Тюмени | 72.RU
«Прицеп на Посьета, 11, стоит с четверга, внутри два северных оленя. Позвонила в службу 112, заявление приняли», — пояснила местная жительница.
Полицейские подтвердили информацию о вызове и отметили, что на место выехал участковый. Общественный инспектор по обращению с животными Евгения Заболотская также подтвердила, что олени находятся в опасности. По её словам, у них перемотаны морды, животные не могут двигаться.
«У животных в доступе всегда должна быть вода. Очевидцы правильно сделали, вызвав полицию», — подчеркнула Заболотская.
Сотрудники правоохранительных органов дополнили, что не нашли нарушений в обращении с животными. По данным полиции, олени были куплены в ЯНАО для загородного комплекса отдыха в Казахстане. На момент проверки у животных в прицепе был запас воды и пищи. В настоящее время олени доставлены в аэропорт для дальнейшей транспортировки.
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