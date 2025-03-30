В Москве живодёр выбросил кота из окна, потому что его любимая команда не стала чемпионом

Столичная прокуратура проверит сообщения о жестоком обращении с котом, которого владелец сбросил из окна четвёртого этажа и снял процесс на видео. Об этом уведомили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. По предварительным данным, мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома на ул. 2-я Марьиной Рощи. Свои действия хозяин животного снял на видео», — сказано в публикации.

В прокуратуре добавили, что сообщат о результате проверки. Кроме того, ведомство сообщит, если будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Речь идёт о московском блогере и художнике Иван Namer, выложившем видео со зверским поступком вечером 29 марта. По его словам, он слишком расстроился, что его любимая команда ПСЖ не стала чемпионом Франции, а кот в очередной раз сломал лоток, поэтому он выкинул его «в сердцах». Он признался, что «устал от кота, который слишком дорого ему обходится».

Когда ролик разошёлся в Сети, на владельца питомца обрушилась волна общественного возмущения. Он начал просить «оставить его в покое», а видео удалил. К настоящему моменту с блогером связалась неравнодушная девушка, предложившая забрать животное себе. Котика передали в стационар, чтобы убедиться, что последствия падения не представляют угрозу для его здоровья.