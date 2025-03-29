В США нашли самого длиннохвостого кота в мире

Двухлетний мейн-кун по кличке Мистер Пагсли Аддамс, проживающий в американском штате Миннесота, вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Этот пушистый гигант теперь официально признан владельцем самого длинного хвоста среди домашних котов, живущих в настоящее время.

Ветеринары, проводившие измерения, подтвердили, что хвост Мистера Пагсли равен 18,5 дюйма (46,99 см). Это достижение уже ставит его на высшую ступень пьедестала, хотя хозяева не исключают, что его хвост может продолжить расти — кошки породы мейн-кун, как правило, достигают своего максимального размера к четырём-пяти годам.

«Когда я впервые привела его к ветеринару, он вошёл и сказал: «У него ОЧЕНЬ длинный хвост». И я посмотрела на него, по-настоящему посмотрела, и подумала: «Да… вроде бы так», — рассказала хозяйка Аддамса.