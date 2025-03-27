Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 13:51

Россиянин побил рекорд, нарастив ногти длиной 12 метров

Мастер из Ярославля нарастил ногти суммарной длиной 12 метров и побил рекорд

Мастер маникюра Евгений Михиенков нарастил ногти длиной 12 метров. Фото © VK / ЯПервый | Новости

Мастер маникюра Евгений Михиенков нарастил ногти длиной 12 метров. Фото © VK / ЯПервый | Новости

Мастер маникюра из Ярославля Евгений Михиенков решил войти в Книгу рекордов Гиннеса и нарастить ногти экстремальной длины. Ему удалось сделать маникюр на ногтях, суммарная длина которых составила 12 метров 87 сантиметров. Об этом сообщает 1yar.tv.

В среднем, длина одного ноготка составила 128 сантиметров. Моделью для такого необычного эксперимента выступила жена мастера — Евгения. Сам Михиенков признаётся, что вдохновился после статьи об американском мастере маникюра, который в 2020 году нарастил ногти по 121 сантиметру каждый и попал в Книгу рекордов. Теперь ярославец ждёт, когда его рекорд официально зарегистрируют.

Ранее Life.ru сообщал, что в России среди мужчин на 90% вырос спрос на маникюр. В большинстве случаев они предпочитают классический маникюр, который включает в себя подрезку кутикулы и моделирование формы ногтей с помощью пилочки.

На бьюти-передовой: История брутального штурмовика СВО с осколком в груди, ставшего мастером маникюра
На бьюти-передовой: История брутального штурмовика СВО с осколком в груди, ставшего мастером маникюра
Полина Никифорова
  • Новости
  • Интересное
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar