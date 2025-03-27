Россиянин побил рекорд, нарастив ногти длиной 12 метров

Мастер маникюра из Ярославля Евгений Михиенков решил войти в Книгу рекордов Гиннеса и нарастить ногти экстремальной длины. Ему удалось сделать маникюр на ногтях, суммарная длина которых составила 12 метров 87 сантиметров. Об этом сообщает 1yar.tv.

В среднем, длина одного ноготка составила 128 сантиметров. Моделью для такого необычного эксперимента выступила жена мастера — Евгения. Сам Михиенков признаётся, что вдохновился после статьи об американском мастере маникюра, который в 2020 году нарастил ногти по 121 сантиметру каждый и попал в Книгу рекордов. Теперь ярославец ждёт, когда его рекорд официально зарегистрируют.