С покрытием или без? Среди российских мужчин вырос спрос на маникюр
SHOT: Спрос на маникюр в салонах красоты среди мужчин вырос на 90%
В российские салоны красоты стали чаще обращаться мужчины. Как сообщает SHOT, особенно ярко выражен интерес к маникюру, где спрос вырос на целых 90%.
По данным телеграм-канала, сейчас мужчин в салонах красоты можно встретить не реже женщин. Если ещё несколько лет назад за услугой обращались единицы, то теперь в одном московском салоне примерно по 30-40 записей за день от мужчин. Интересно отметить, что среди мужчин не так популярны яркие лаки для ногтей. В большинстве случаев они предпочитают классический маникюр, который включает в себя подрезку кутикулы и моделирование формы ногтей с помощью пилочки. Также растёт интерес к спа-маникюру, который предполагает использование различных травяных ванночек, масел, а также скрабов и кремов.
Ранее в России вырос спрос на членопластику. Мужчины активно обращаются к урологам-хирургам для коррекции интимной области. Особенно активно к этой процедуре прибегают представители сильного пола старше 40 лет. Самым возрастным клиентом, прошедшим эту процедуру, считается 65-летний мужчина, однако среди пациентов встречаются и гораздо более молодые мужчины, в том числе 18-летние студенты.
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