С покрытием или без? Среди российских мужчин вырос спрос на маникюр

По данным телеграм-канала, сейчас мужчин в салонах красоты можно встретить не реже женщин. Если ещё несколько лет назад за услугой обращались единицы, то теперь в одном московском салоне примерно по 30-40 записей за день от мужчин. Интересно отметить, что среди мужчин не так популярны яркие лаки для ногтей. В большинстве случаев они предпочитают классический маникюр, который включает в себя подрезку кутикулы и моделирование формы ногтей с помощью пилочки. Также растёт интерес к спа-маникюру, который предполагает использование различных травяных ванночек, масел, а также скрабов и кремов.