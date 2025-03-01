Модницы по всему миру начали отрезать от себя кусок: Появился новый тренд на губы-ласточки
SHOT ПРОВЕРКА: В пластической хирургии появился новый тренд на губы-ласточки
Мир пластической хирургии не стоит на месте. Девушки из Китая и Таиланда начали делать себе губы-ласточки. Они выкачивают филлеры и формируют изгиб в виде крыльев птицы, передаёт телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Российские специалисты уже изучают данную процедуру.
Тренд на губы-ласточки. Фото © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА
Стоимость операции варьируется от 500 до 1000 долларов. Процедура идёт около получаса под местной анестезией, снять швы можно через неделю после хирургического вмешательства.
Ранее в России вырос спрос на членопластику. Мужчины активно обращаются к урологам-хирургам для коррекции интимной области. Зачастую увеличить размер своего достоинства хотят мужчины старше 40 лет, а самым возрастным клиентом считается 65-летний мужчина. Однако встречаются и более молодые пациенты, например, 18-летний студент.
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