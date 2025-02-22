В России вырос спрос на членопластику

Спрос на пластические операции полового члена в России возрос на 20%. Мужчины активно обращаются к урологам-хирургам для коррекции интимной области.

Согласно данным Mash, среди жителей Москвы наибольшей популярностью пользуются процедуры с использованием филлеров и гиалуроновой кислоты, направленные на увеличение размера. Основная масса пациентов — мужчины старше 40 лет, а самым возрастным из них является 65-летний мужчина. Однако встречаются и более молодые пациенты, например, 18-летний студент.

На втором месте по популярности находятся операции по обрезанию и коррекции уздечки. Многие мужчины выбирают эти процедуры по собственному желанию, а не по медицинским показаниям. Некоторые из них объясняют свои решения тем, что это нравится их партнёршам, другие же показывают фотографии желаемого результата. Обычно таких пациентов направляют к психиатру для дополнительной оценки.

Одной из причин роста интереса к операциям по увеличению полового члена является влияние порнографии, которая доступна в большом объёме. Мужчины стремятся обратиться к врачам из-за комплексов, возникших после просмотра фильмов для взрослых. Это привело к увеличению спроса на услуги на 20%. Цена на операции также подорожала на 10% из-за дороговизны поставок импортных компонентов.