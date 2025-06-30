Кремлёв придумал наказание для боксёрши, накурившей орангутанга в зоопарке

Глава IBA потребовал объяснений от спортсменки, давшей вейп орангутангу. Об этом заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв заявил в своей социальной сети.

«Хочу обратиться ко всем спортсменам и напомнить, что вы — пример для других, за вами идут люди, и это большая ответственность. Думайте о том, какой пример вы даёте молодёжи», — заявил Кремлёв.

По его словам, необходимо провести воспитательную беседу со спортсменкой, разъяснив ей базовые ценности спорта и недопустимость подобного поведения. Глава IBA подчеркнул, что такие действия неприемлемы ни в боксе, ни в любом другом виде спорта. В ассоциации намерены детально изучить обстоятельства инцидента и принять соответствующие меры.