Накурившую орангутана в Крыму боксёршу исключили из спортивного клуба
Анастасия Лучкина. Обложка © VK / Федерация-Бокса Анапа
Боксёрша Анастасия Лучкина, накурившая орангутана в крымском зоопарке, была исключена из спортивного клуба «Боец». Документы об её исключении уже готовы, заявил «Рен-ТВ» тренер и директор учреждения Владимир Акатов.
«Мы её уже отчислили, есть приказ, это было дня четыре или пять назад», — сказал он.
Идея угостить орангутана электронной сигаретой пришла в голову действующей спортсменке, являющейся кандидатом в мастера спорта по боксу. В качестве оправдания Лучкина привела странный аргумент, заявив, что другие посетители зоопарка якобы тоже так поступали.
Напомним, в крымском парке львов «Тайган» молодая студентка-боксёрша дала орангутану Дане вейп для курения. Анастасия сняла происходящее на видео и выложила в Интернет. По предварительной информации, администрация зоопарка готовит документы для привлечения нарушительницы к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Лучкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, а также пожизненный запрет на посещение зоопарка. Ранее сообщалось, что состояние орангутана после курения вейпа ухудшилось.