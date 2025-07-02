Накурившую орангутана в Крыму боксёршу исключили из спортивного клуба

Боксёрша Анастасия Лучкина, накурившая орангутана в крымском зоопарке, была исключена из спортивного клуба «Боец». Документы об её исключении уже готовы, заявил «Рен-ТВ» тренер и директор учреждения Владимир Акатов.

«Мы её уже отчислили, есть приказ, это было дня четыре или пять назад», — сказал он.

Идея угостить орангутана электронной сигаретой пришла в голову действующей спортсменке, являющейся кандидатом в мастера спорта по боксу. В качестве оправдания Лучкина привела странный аргумент, заявив, что другие посетители зоопарка якобы тоже так поступали.