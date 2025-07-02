Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 11:11

Накурившую орангутана в Крыму боксёршу исключили из спортивного клуба

Анастасия Лучкина. Обложка © VK / Федерация-Бокса Анапа

Анастасия Лучкина. Обложка © VK / Федерация-Бокса Анапа

Боксёрша Анастасия Лучкина, накурившая орангутана в крымском зоопарке, была исключена из спортивного клуба «Боец». Документы об её исключении уже готовы, заявил «Рен-ТВ» тренер и директор учреждения Владимир Акатов.

«Мы её уже отчислили, есть приказ, это было дня четыре или пять назад», — сказал он.

Идея угостить орангутана электронной сигаретой пришла в голову действующей спортсменке, являющейся кандидатом в мастера спорта по боксу. В качестве оправдания Лучкина привела странный аргумент, заявив, что другие посетители зоопарка якобы тоже так поступали.

Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков
Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков

Напомним, в крымском парке львов «Тайган» молодая студентка-боксёрша дала орангутану Дане вейп для курения. Анастасия сняла происходящее на видео и выложила в Интернет. По предварительной информации, администрация зоопарка готовит документы для привлечения нарушительницы к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Лучкиной может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей, а также пожизненный запрет на посещение зоопарка. Ранее сообщалось, что состояние орангутана после курения вейпа ухудшилось.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar