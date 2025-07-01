Ветеринар рассказал о состоянии обезьяны Даны из «Тайгана», которой студентка дала вейп

В крымском сафари-парке «Тайган» ухудшилось состояние орангутана по имени Дана после того, как студентка Симферопольского университета позволила ей покурить вейп. Об этом журналистам сообщил ветеринар учреждения Василий Писковой.

«Во время курения Дана сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила эту крышечку, потому что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит», — рассказал ветеринар.