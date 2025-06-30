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30 июня, 15:31

Угостившая орангутана вейпом боксёрша заявила, что примат — заядлый курильщик

Угостившая орангутана в Крыму боксёрша заявила, что он уже ранее курил сигарету

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Спортсменка Анастасия, угостившая орангутана электронной сигаретой в парке «Тайган», заявила, что животное уже курило найденную в клетке сигарету. Её объяснение распространило RT.

Студентка дала обезьяне вейп. Видео © Telegram / Mash на волне

«У обезьяны в клетке лежала сигарета, она сама мне дала. Кто-то положил ей в клетку, она курила, я забрала», — рассказала спортсменка.

Кремлёв придумал наказание для боксёрши, накурившей орангутана в зоопарке
Кремлёв придумал наказание для боксёрши, накурившей орангутана в зоопарке

Напомним, что студентка-боксёрша дала орангутану покурить вейп в симферопольском зоопарке. Всё происходящее девушка сняла на видео и опубликовала кадры в Сеть. По предварительной информации, за накурку обезьяны спортсменку могут привлечь к административной ответственности за жестокое обращение с животными. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей и пожизненный запрет на посещение зоопарка.

Александра Мышляева
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