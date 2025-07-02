Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков За неделю в знаменитом крымском сафари-парке «Тайган» произошло два инцидента. Но вряд ли это подкосит успешный бизнес, который приносит владельцу Олегу Зубкову столько денег, что можно купить апартаменты в столичном отеле Radisson за полмиллиарда. 1 июля, 21:15 Владелец «Тайгана» Олег Зубков: как живёт хозяин скандального сафари-парка в Крыму. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Мальгавко, Александр Зеликов, © РИА Новости / Константин Михальчевский

Вейп для орангутана Даны: что произошло и чем это грозит «Тайгану»

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в крымском сафари-парке «Тайган» ухудшилось состояние самки орангутана Даны, которой дали покурить из вейпа. Судя по видео, опубликованному в Сети, это могла сделать прикола ради кубанка Анастасия Лучкина, мастер спорта по смешанным единоборствам, в Крым она прилетела на соревнования.

В скандальном ролике видно, как Лучкина стоит вплотную к клетке и курит вейп, потом подносит устройство любопытствующей обезьяне, и та тоже делает затяжку. Далее спортсменка не брезгует затянуться сама, после снова передаёт курильню животному. Процедура несколько раз повторяется.

Девушке грозит штраф и вечный запрет на посещение «Тайгана», и это меньшие из свалившихся на неё проблем. Инцидент рассмотрит дисциплинарная комиссия Федерации бокса России. В организации назвали поступок Анастасии Лучкиной неподобающим. Могут исключить из сборной, заявил её тренер Владимир Акатов.

Лучкина, возможно, предложила вейп обезьяне. Видео © Telegram / SHOT

Многое зависит от здоровья орангутана Даны.

— Во время курения она сняла крышечку с вейпа и засунула в рот. Я переживаю, как бы Дана не проглотила эту крышечку потому, что этот пластик может вызвать закупорку кишечника и отравление. Сегодня она уже плохо ест, плохо себя чувствует, целый день спит, — забеспокоился ветеринар парка «Тайган» Василий Писковой. Впереди у Даны рентген и другие обследования.

Сама Лучкина говорит, что ничего не было. Мол, видео сгенерировано искусственным интеллектом. Однако представители «Тайгана» уже подтвердили, что инцидент был и тянет на жестокое обращение с животными ради шумихи в соцсетях.

В Сети у Анастасии Лучкиной не нашлось заступников. Но вопросы у народа не к ней, а к руководству «Тайгана». Почему животные в таком доступе для посетителей, почему нет контроля со стороны персонала. Некоторые комментаторы призывают закрыть «Тайган».

— То насмерть львы грызут людей, то нападают на директора парка. А сейчас случай с орангутаном. Куда работники смотрят?! Полную проверку следственному комитету нужно провести в «Тайгане», — написала одна из комментаторов. Она имела в виду конкретные случаи.

Комментарии под новостью о курящей обезьяне в парке «Тайган» в телеграм-канале SHOT. Фото © Telegram / SHOT

Львы-людоеды: почему в «Тайгане» постоянно нападают на людей?

Не прошло и недели с тех пор, как в «Тайгане» едва не погиб от укусов льва владелец парка Олег Зубков. Бизнесмену повезло. Несмотря на то что ему прокусили горло, повредили трахеи и оторвали большую грудную мышцу слева, он выжил и идёт на поправку. Он уже распорядился не изолировать хищника, а оставить царя зверей в открытой части парка, как и прежде. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело «Нарушение требований охраны труда».

Олег Зубков едва не погиб от укусов льва. Видео © Telegram / SHOT

Это далеко не первые скандалы, связанные с «Тайганом». В октябре львы загрызли управляющую парком, которая зашла в вольер убраться, забыв опустить защитную решётку. А в сентябре 2021 года тигр откусил палец годовалому малышу, чья мать слишком близко подошла к клетке.

В 2018 году лев цапнул женщину за руку во время экскурсии по зоне свободного выгула.

Лев ранил ребёнка. Фото © Telegram / SHOT

С другой стороны, у «Тайгана» огромное количество восторженных отзывов. Да и владелец парка Олег Зубков каждый раз успешно отбивается от возбуждённых против него дел, коих было уже немало.

Почему «Тайган» в убытках, а его владелец — в элитной недвижимости?

— Это первый парк львов в Европе. Около 60 африканских особей свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Посетители могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах. В парке также есть зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. Ведётся строительство слоновника, — гласит реклама «Тайгана» на официальном сайте.

Стоимость билетов — тысяча рублей для детей и две с половиной для взрослых. Можно взять напрокат электромобиль (трёхместный 3800 рублей в час) или облететь парк на вертолёте (цена сильно варьируется, надо уточнять). Есть ещё гостиница, лучшие номера обойдутся в сумму до 10 тысяч рублей за сутки, а также аттракционы и кафе.

Согласно сервису СПАРК, парк «Тайган» управляется через ООО «Ялтинский парк «Сказка»», владельцем которого является Олег Зубков. Проседания в доходах там были только в 2022–2023 годах, средние же показатели держатся на уровне 90–120 млн рублей ежегодно. Однако прибыли нет. Наоборот, если верить отчётности, за последние пять лет парк понёс серьёзные убытки в минус 66,8 млн рублей. Можно предположить, что средства вкладываются в строительство тех же слоновников, однако ни чистые активы, ни основные средства не выросли за это время. Возможно, часть прибыли оседает в другом месте. Так, почта парка оформлена на непубличное АО «Голубая нива», которым руководит Зубков. Также у бизнесмена есть ИП.

Финансовые показатели парка «Тайган». База данных СПАРК. Фото © spark-interfax.ru

Кто такой Олег Зубков: путь от матроса до владельца скандального парка

57-летний Олег Зубков родился и вырос в Курской области, но потом его надолго занесло на Украину. Он учился в Керченском морском училище и Киевском высшем военно-морском политическом училище. Недолго поработав матросом, устроился экономистом в украинское Министерство лёгкой промышленности.

В середине девяностых Зубков смог приватизировать кооперативный зооуголок неподалёку от Ялты, созданный по инициативе ЦК комсомола Украины. Это и стало залогом успеха. В нулевых коммерсант занялся политикой: депутатствовал сначала в Ялтинском горсовете, позднее в Крымском парламенте, даже был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Сколотив капитал, Зубков выкупил заброшенную военную часть размером в 30 га, там и разместился сафари-парк «Тайган».









Олег Зубков поддержал возвращение Крыма в Россию и заявил о планах поставить памятники Екатерине Великой и Суворову.

Впрочем, в 2016 году Зубков вдруг заявил, что разочарован.

— Я был сторонником присоединения Крыма к России, но ошибся. Сейчас развиваться в Крыму из-за политики руководства нельзя. Возможно, мне придётся перевозить бизнес в Европу, — вызывающе заявил он украинскому каналу.

Однако, когда грянула СВО, Олег Зубков вновь переобулся. Украинцы обвиняют его в поддержке России и краже животных из Херсонского зоопарка.

Пентхаус за 500 миллионов и коттеджный посёлок: как живёт Олег Зубков?

Помимо прочего, Олег Зубков занимается строительством. Одна из его компаний, «Кровн», формально прибыли не приносящая, арендовала и освоила сто соток муниципальной прибрежной земли в алуштинском селе Лазаревское. Судя по базе Росреестра, на этой территории находится старинный особняк 1928 года — неизвестно, что с ним. Судя по риелторским сайтам, там же построен элитный средиземноморский коттеджный посёлок Ла Вита, стоимость его таунхаусов доходит до 30 млн рублей. Не исключено, что Зубков имеет в Ла Вите собственное жильё.

Посёлок Ла Вита. Фото © lavita-crimea.ru

Также, если верить данным ЕГРН, Олег Зубков числился владельцем роскошных апартаментов площадью 234 квадрата в отеле Radisson Collection (бывшая гостиница «Украина») на Кутузовском проспекте в Москве. Стоимость такого жилья — около 500 млн рублей. Проход в эту часть здания отдельный, у двери дежурит круглосуточная охрана.

Отель Radisson Collection на Кутузовском проспекте, в котором у Зубкова могут быть дорогие апартаменты.

Life.ru уже однажды упоминал этот адрес. В квартире Зубкова почему-то долгое время жил скандальный директор Росгосцирка Сергей Беляков, который неоднократно подозревался в коррупции. Life.ru выпустил в своё время два расследования про деятельность Белякова.

Зубков и Беляков являются бизнес-партнёрами в самарском дельфинарии.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Нужны ли частные зоопарки и сафари-парки? 0 Нужны, если животные там содержатся в комфортных и безопасных условиях Не нужны, потому что для животных это ограничения свободы и мучения Зоопарки должны быть под жёстким контролем государственных органов

Авторы Пётр Егоров