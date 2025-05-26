Самый тихий миллиардер: как Сергей Галицкий поднялся сам и привёл ФК «Краснодар» к победе Футбольный клуб «Краснодар» впервые победил в чемпионате России по футболу. Это целиком и полностью детище бизнесмена Сергея Галицкого. Как и на что живёт предприниматель и почему его так любят на Кубани. 26 мая, 17:50 Сергей Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар». Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Синицын, Степан Ноздрев

Насколько «Краснодар» дешевле «Зенита»

Частный футбольный клуб «Краснодар» бизнесмена Сергея Галицкого впервые стал чемпионом России по футболу. Команда набрала 67 очков — на одно больше, чем петербургский «Зенит», который побеждал до этого шесть сезонов подряд. Большинство болельщиков рады такому развороту событий, ведь за «быками», как называют кубанский клуб болельщики, не стоят ни госкорпорации, ни нефтяные холдинги. На фоне «Зенита» «Краснодар» скромно покупает игроков: в Северной столице суммарная стоимость футболистов оценивается примерно в 181 млн евро, их общая зарплата 3 млрд рублей, на Кубани цифры ниже на порядок — 88 млн евро и 1,9 млрд рублей. Главными звёздами «Краснодара» являются капитан команды Эдуард Сперцян, нападающие Джон Кордоба и Фёдор Смолов. Тренер — никогда не игравший профессионально в футбол Мурад Мусаев.

С финансовой точки зрения у «Краснодара» всё в порядке. Доходы в 2024 году выросли на полтора миллиарда — до 13 млрд рублей. Рост был зафиксирован по всем важным показателям: от продажи билетов и атрибутики до рекламы и телеправ. Расходы тоже выросли, причём почти в два раза, с 7,4 до 13,1 млрд рублей. За последние пять лет клубу удавалась выйти в прибыль дважды, на 4,3 млрд рублей в позапрошлом и на 410 млн рублей в 2023-2024 годах.

Сам Сергей Галицкий считает, что в России владение клубом не является бизнесом, мол, заработать на этом нельзя. В 2008 году, когда Галицкий только основал «Краснодар», в его успех не верили, считали это игрушкой для богатого человека. Бизнесмен смог доказать обратное. Его имя теперь скандируют болельщики клуба. Это настоящая народная любовь.

Сергея Галицкого любят не только за создание клуба. Он построил стадион и академию, а ещё возвёл в Краснодаре роскошный парк с редкими растениями со всего мира.

«Краснодар» впервые победил в чемпионате России по футболу. Фото © ТАСС / Степан Ноздрев

На чём зарабатывает Сергей Галицкий после продажи «Магнита»

В рейтинге журнала Forbes за 2025 год Сергей Галицкий занимает 43-е место с состоянием в 3,2 млрд долларов. Основу его капитала составляет сумма, вырученная им с продажи «Магнита». Сделка состоялась в 2018 году и составила 138 млрд рублей. При этом Галицкий оставил себе 3% акций сети магазинов.

По данным из базы СПАРК, в настоящий момент коммерсант остаётся владельцем восьми зарегистрированных в Краснодаре компаний. Интересно, что многие из них накануне чемпионского сезона «Краснодара» понесли убытки. Да и вообще кажется, что дела у Галицкого идут не очень.

«Русский терруар» — быстро растущая винодельня, которая производит вина под брендом Галицкий&Галицкий. Для краснодарского миллиардера это не просто бизнес, а, как и в случае с футбольным клубом, занятие для души. Лишь в прошлом году винодельня вышла на ощутимую прибыль в 400 млн рублей.

«Инвестстрой», «Объединённый капитал» и «СН-Капитал» сгенерировали доход свыше триллиона рублей, но и расходы понесли такие же. Речь о фондах, покупающих и перепродающих ценные бумаги. Специфика этого бизнеса в высокой оборачиваемости финансов, а в бухгалтерской отчётности отражаются суммы всех совершённых продаж.

«Пластиктрейд» производит все виды пластиковой упаковки, а также губки и туалетную бумагу. Обороты компании миллиардные. В прошлом году бизнес впервые после долгих лет стабильности понёс убыток на минус три миллиарда рублей. Но это произошло на фоне резкого увеличения расходов. Вероятно, речь о вложениях для последующего роста. Аналогичная картина в компании «Новые технологии», выпускающей кондитерские изделия. Неожиданный рост расходов и убыток по итогу 2024 года в минус 1,6 млрд рублей.

«Арт сайд» — крупнейший оператор наружной рекламы Краснодара. В прошлом году был убыток в 16 млн рублей.

Самые молодые компании Галицкого — «Информационные технологии» и ТД «Русский продукт» — принесли на двоих менее 2 млн рублей прибыли.

Семья Сергея Галицкого

Сергей Галицкий родился в 1967 году в сочинском посёлке Лазаревское. Его отец, Николай Арутюнян, работал в местной администрации. Мать, Галина Баранова, трудилась бухгалтером. Миллиардер гордится, что в нём течёт армянская кровь, но расстраивается, что не знает армянский язык. Известный факт, что бизнесмен взял фамилию жены, ныне покойной Виктории Галицкой. Есть пара версий, почему он принял такое решение: в интересах бизнеса или настоял будущий тесть.

Сергей и Виктория Галицкие познакомились в студенческом возрасте, когда учились в Кубанском государственном университете. Их брак продлился тридцать лет, жена помогала мужу вести бизнес, последние годы оба страдали от тяжёлой болезни. Коммерсанту удаётся бороться с недугом, его супруга скончалась пару лет назад. У Галицкого всего один наследник — 29-летняя дочь Полина. Она ведёт непубличный образ жизни: училась на экономиста в альма-матер отца, недолго была замужем — это всё, что о ней известно. Life.ru ещё обнаружил, что Полина Галицкая состоит в паблике о переезде на ПМЖ в Португалию и задавала там вопрос о том, как пройти обследование в Лиссабоне.

Ещё у Галицкого есть младший брат Андрей Арутюнян, владелец сочинского санатория «Бирюза» и «Новой энергетической компании», снабжающей Краснодар электричеством.

Полина Галицкая. Фото © 24krasnodar.ru

Дома Сергея Галицкого

Сергей Галицкий либо надёжно скрывает богатство, либо просто не любит роскошь.

Родовое гнездо Галицких находится в десяти минутах езды от центра Краснодара в закрытом посёлке «Поле чудес». Вокруг забор до пяти метров в высоту, по всему периметру камеры, есть КПП и патрули бдительных охранников. Дома стоят от 20 до 500 млн рублей. У семьи Галицкого здесь 80 соток земли, вертолётная площадка и три домовладения, где хватит комнат, чтобы компактно поселить не только всю родню, но и всех друзей. Сами особняки не выделяются даже на фоне соседских. Если сравнивать даже не с олигархами, а со столичными звёздами эстрады, то краснодарский бизнесмен живёт скромно.

Также у Галицких есть огромная квартира в клубном жилом комплексе напротив кинотеатра «Аврора» на улице Красной. Это сердце Краснодара, одновременно самое тусовочное и историческое место. Сам ЖК по высшим меркам добротный, но не более: кирпичный дом, закрытый двор и консьерж с кнопкой охраны. В продаже есть квартира на порядок меньше, чем у Галицких, её стоимость 23 млн рублей.

Ещё семья бизнесмена пользовалась апартаментами в ЖК «Солнечный» — элитной высотной новостройке у кромки парка Победы на канале реки Кубань. Цена квадрата там — до 250 тысяч рублей.







По данным Forbes, у Сергея Галицкого может быть суперъяхта Quantum Blue стоимостью 140 млн евро (дороже, чем вся недвижимость в Краснодаре). Это одна из самых роскошных и больших лодок в своём классе. Есть комфортные каюты и просторный салон, спортзал, кинотеатр, спа, лифт, вертолётная площадка, бассейн, джакузи, beach club, гараж для тендеров и водной техники. Эта вещь единственная, которая делает Галицкого похожим на обычного олигарха.

Суперъяхта Quantum Blue. Фото © ТАСС / imago images / Peter Seyfferth

Авторы Пётр Егоров