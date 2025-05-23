Вилла на Лазурном Берегу и дети-американцы: Тайны олигарха Вадима Мошковича, арестованного за взятку и мошенничество Третье уголовное дело возбуждено против основателя холдинга «Русагро», экс-сенатора Вадима Мошковича. Проблемы у него возникли ещё год назад, когда депутаты просили присвоить ему статус иноагента. Как живёт Мошкович, чем владеет и где его наследники? 22 мая, 21:15 Основатель холдинга «Русагро» и экс-сенатор Вадим Мошкович. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © «Шедеврум»

За что арестован Вадим Мошкович

Основателю «Русагро» и экс-сенатору от Белгородской области Вадиму Мошковичу, находящемуся с конца марта 2025 года в СИЗО, продлили арест до 25 августа. На заседании суда следователи без деталей сообщили о возбуждении нового уголовного дела против миллиардера — о даче взятки в особо крупном размере. Это дело уже третье по счёту. Ранее силовики предъявили Мошковичу обвинения в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

По предварительным данным, на олигарха подали заявление 16 кредиторов. Среди пострадавших — российская дочка китайской госкорпорации Syngenta и один из ведущих отечественных производителей питания — компания ЭКФО. Как потерпевший, уже дал показания владелец саратовского холдинга «Солнечные продукты» Владислав Буров. Он утверждает, что Мошкович убедил его продать 85% акций взамен инвестиций, которые якобы так и не последовали.

По совокупности основателю «Русагро» грозит до 15 лет за дачу взятки и по 10 лет за мошенничество и злоупотребление полномочиями.

Что известно про «Русагро» и Вадима Мошковича

По ходу спецоперации Вадим Мошкович преумножил своё состояние в два раза, до 2,7 млрд долларов, — он теперь № 55 в российском рейтинге Forbes. Его бизнес тоже процветает. Только в 2023–2024 годах основанная им группа «Русагро» увеличила чистую прибыль в семь раз, до 49 млрд рублей, и выгодно купила 50% акций Нижегородского масложирового комбината.

«Русагро» — вертикально интегрированный агрохолдинг, одно из крупнейших сельскохозяйственных и продовольственных предприятий России. Выпускает сахар, зерновые культуры, молочку, майонез, подсолнечное масло, соусы и свинину, занимая в этих нишах до 15% рынка. Владеет элеваторами, заводами и фермами в 11 регионах России и 660 тыс. гектаров сельхозземли. Холдинг имеет стратегическое значение для продовольственной безопасности России.

«Русагро» в настоящее время занимает четвёртую позицию в списке крупнейших собственников сельхозугодий в стране. Во владении компании — 670 тысяч гектаров. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Почему Мошковича хотели признать иноагентом

В 2024 году Вадима Мошковича потребовали признать иноагентом сразу несколько депутатов Госдумы — об этом тогда сообщило издание «Лента.ру». У журналистов имелся ответ Минюста, который сообщил законотворцам, что уже изучает их запрос. Основания тому действительно были.

Во-первых, головной управляющий офис «Русагро» зарегистрирован в недружественном Кипре. По мнению парламентариев, многомиллиардные дивиденды от деятельности агрохолдинга могли оседать на счетах в офшорной зоне, а потом вкладываться в европейские активы, а это ставит Мошковича в зависимость от ЕС. А ведь ещё в 2023 году на пленарном заседании ПМЭФ президент Владимир Путин поручил правительству ускорить возвращение активов в ключевых отраслях из иностранных юрисдикций в российскую.

Совладельцы группы «Русагро». Фото © СПАРК

Во-вторых, в 2023 году олигарх участвовал в заседаниях брюссельского Европейского суда, чтобы снять с себя евросанкции. По данным написавших запрос депутатов, там Мошкович якобы говорил о несогласии с положением дел в аграрном секторе России. Также олигарх, как можно понять, отрицал, что делает вклад в российскую экономику, и якобы настаивал, что его предприятия используют схемы оптимизации налогов и практически не платят их на родине.

Санкции с Мошковича так и не сняли, но какие-то поблажки, возможно, сделали. Например, уже не выглядит замороженным его особняк на Лазурном Берегу Франции. Продолжают превращаться в американцев его дети.

В этом здании в кипрской Никосии зарегистрирован головной офис «Русагро». Фото © 25afroditistr.com

Какая недвижимость может быть у Мошковича в Ницце

На Западе ещё с 1998 года Вадима Мошковича связывают с виллой «Араукария» на четырёх гектарах прибрежной земли в Ницце. Такая роскошь, по оценке местных риелторов, стоит шесть млн долларов.

Согласно французским регистрам, сначала собственником этой недвижимости числилась люксембургская компания Prosperite («Процветание». — Прим. авт.) во главе с Vladimir Gromov, тёзкой топ-менеджера «Русагро». Мошкович, напомним, тогда трудился сенатором от Белгородской области и в декларациях виллу не указывал.















Позднее владельцами стали сам Вадим Мошкович, у него символический один процент акций, и кипрский офшор. Год назад сменился управляющий — его роль теперь формально играет Татьяна Гаcанова, налоговый консультант на Кипре.

По данным Forbes, французские власти сразу после начала СВО заморозили виллу. Возможно, так оно и было, однако сейчас «Араукария» вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Места разлетаются быстро, с бронью надо спешить.

Сейчас «Араукария» вовсю используется под гостиницу, снять в ней одну из двух десятков спален обойдётся до 10 тыс. долларов за ночь. Фото © booking.com

Где живут наследники Вадима Мошковича

По устаревшим данным из зарубежных бизнес-регистров, олигарх долгое время жил на Кипре. По тем же источникам он имел кипрское гражданство, однако весной 2022 года лишился его по решению местных властей.

Старшие дети Мошковича, 28-летний Евгений и 25-летняя Ася, учились в престижных английских школах-интернатах, а потом в Стэнфордском университете в США. Оба осели в Калифорнии. Младший несовершеннолетний сын учится и живёт в Майами.

27-летний сын Мошковича Евгений. Фото © inkedin / jack-moshkovich

Старший сын арестованного олигарха, Евгений, называет себя на американский манер — Jack Moshkovich. У парня есть гринкарта. Он работает в крупном инвестфонде 8VC. Судя по всему, наследник Мошковича отлично устроился. В марте 2025 года его повысили до партнёра компании. Среди его коллег — сын основателя «Альфа-банка» Денис Авен.

Фонд 8VC знаменит тем, что инвестирует в американские и натовские оборонные технологии. Его учредитель — Джо Лонсдейл — работал в Palantir — это крупный подрядчик военки США. Недавно Лонсдейлу пришлось оправдываться перед местными журналистами за то, что у него в штате работают два сына российских олигархов. Американец заявил, что «нанимает не отцов, а детей», и что считает сына Мошковича «звездой», а сына Авена — «талантливым».

Российская недвижимость семьи Вадима Мошковича

Если верить базам, то российская недвижимость Вадима Мошковича оформлялась на его супругу Наталью Быковскую. У семьи, судя по всему, есть недвижимость на Рублёвке в элитном коттеджном посёлке «Николино»: это два гектара земли с собственным лесом, ландшафтным садом и теннисными кортами, а также главное здание площадью 1200 квадратов, имеющее вид классической дворянской усадьбы. Оно было построено ещё до революции, а в девяностых отреставрировано. Стоимость — от одного млрд рублей.





Похоже, что Мошковичи ещё занимают таунхаус площадью 500 квадратов с камином и зимним садом на территории клубного жилого комплекса «Три тополя», который ранее признавался одним из самых дорогих в столице. Расположение премиальное: на берегу Москвы-реки у сквера Девичьего поля в районе Хамовники. Цена актива — около 700 млн рублей.









Авторы Пётр Егоров