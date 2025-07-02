В «Тайгане» заступились за спортсменку, которая дала вейп орангутангу

Татьяна Алексагина, временно управляющая крымским сафари-парком «Тайган», обратилась к Владимиру Акатову, главе боксёрского клуба «Боец», с просьбой не исключать спортсменку Анастасию Лучкину из клуба. Это связано с инцидентом, когда Лучкина дала орангутангу покурить свой вейп во время посещения парка. Об этом сообщает ТАСС .

«Мне хочется обратиться к Федерации спорта России и к тренеру этой девочки, и к декану университета, в котором она учится: не ломайте девчонке судьбу. Да, она сделала глупость, да, Дана — это ценнейшее, умнейшее животное, но тем не менее», — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Тайгана», попросив пересмотреть решение о её исключении.