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10 июня, 10:05

Судьбоносная встреча: Россияне рассказали, как завели домашних животных

Kp.ru: 35% жителей России подобрали своего питомца на улице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bachkova Natalia

Больше половины (66%) россиян имеют домашних животных. Причём кошки и коты есть у каждого второго, а собаки — у каждого третьего гражданина РФ, сообщает kp.ru со ссылкой на результаты исследования.

Согласно опросу, чаще всего жители РФ (36%) покупают питомцев в зоомагазинах или у проверенных заводчиков. Тем не менее 35% респондентов ответили, что подобрали животное на улице. Некоторые россияне пояснили, что пожалели зверька и решили забрать домой. Другие же добавили, что питомец сам их выбрал и следовал до дома.

«По-разному бывало. В основном, животные сами приходили. Как-то пёс старый и такая же кошка перешли от прежних хозяев вместе с купленным домом. Но пару раз и дарили родственники. Эти, как раз, были самыми лучшими. Сейчас кошка рыжая у нас», — пояснила участница опроса.

Также 15% опрошенных добавили, что животных им дарили или они их забирали по объявлению бесплатно. А вот 8% россиян ответили, что завели друга из приюта. По словам респондентов, им становится жалко зверьков, так как они ещё молодые и имеют разные болезни.

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А ранее россиянам рассказали, как быстро найти пропавшего питомца. По словам специалиста, ежедневно в России пропадают десятки домашних животных, однако в 80% случаев их удаётся найти в первые 24 часа, если действовать грамотно.

Дарья Нарыкова
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