Как быстро найти пропавшего питомца: пошаговое руководство

Ежедневно в России пропадают десятки домашних животных, но в 80% случаев их удается вернуть в первые 24 часа, если действовать грамотно. Интернет-портал «Подмосковье сегодня» разобрался, что делать, если ваш любимец потерялся.

1. Начните поиски сразу. Тщательно осмотрите двор, подъезд, парки, подвалы и другие места, где мог спрятаться питомец. Разложите рядом с домом вещи с вашим запахом — подстилку, игрушку или одежду. Привлекайте к поискам соседей и прохожих.

Если заметите животное, не делайте резких движений — присядьте, позовите его спокойно или даже лягте на землю, чтобы не напугать. Особое внимание уделите узким пространствам: кошки в стрессе часто прячутся в щелях, трубах или под машинами.

2. Распространите информацию. Создайте яркое объявление с фотографией, кличкой, приметами и контактами. Разместите его в подъездах, магазинах, на остановках и в интернете — в местных чатах и группах (например, «Потеряшки» во «ВКонтакте» и Telegram). В заголовке укажите «ПРОПАЛ» и добавьте отрывные листочки с телефоном. Возможность вознаграждения повысит шансы на возврат.

3. Оповестите приюты и ветклиники. Свяжитесь с ближайшими приютами, ветеринарными клиниками и зоомагазинами, отправьте им фото и контакты. Если у питомца есть чип, сообщите об этом — многие организации проверяют новых животных на наличие микрочипов.

4. Воспользуйтесь онлайн-ресурсами. Проверьте специализированные сервисы, такие как PetRieve.org, где можно искать пропавших животных по районам. Также разместите объявления на Avito, Юле и в соцсетях.

5. Обратитесь в полицию. Если есть подозрения на кражу, подайте заявление — по закону питомец считается имуществом. Полиция может помочь с просмотром записей с камер наблюдения.

6. Продолжайте искать. Регулярно проверяйте приюты и обновляйте объявления. Некоторые животные возвращаются спустя недели или месяцы.