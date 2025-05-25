Как быстро найти пропавшего питомца: пошаговое руководство
«Подмосковье сегодня»: При потере питомца поиски нужно начинать немедленно
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Ежедневно в России пропадают десятки домашних животных, но в 80% случаев их удается вернуть в первые 24 часа, если действовать грамотно. Интернет-портал «Подмосковье сегодня» разобрался, что делать, если ваш любимец потерялся.
1. Начните поиски сразу. Тщательно осмотрите двор, подъезд, парки, подвалы и другие места, где мог спрятаться питомец. Разложите рядом с домом вещи с вашим запахом — подстилку, игрушку или одежду. Привлекайте к поискам соседей и прохожих.
Если заметите животное, не делайте резких движений — присядьте, позовите его спокойно или даже лягте на землю, чтобы не напугать. Особое внимание уделите узким пространствам: кошки в стрессе часто прячутся в щелях, трубах или под машинами.
2. Распространите информацию. Создайте яркое объявление с фотографией, кличкой, приметами и контактами. Разместите его в подъездах, магазинах, на остановках и в интернете — в местных чатах и группах (например, «Потеряшки» во «ВКонтакте» и Telegram). В заголовке укажите «ПРОПАЛ» и добавьте отрывные листочки с телефоном. Возможность вознаграждения повысит шансы на возврат.
3. Оповестите приюты и ветклиники. Свяжитесь с ближайшими приютами, ветеринарными клиниками и зоомагазинами, отправьте им фото и контакты. Если у питомца есть чип, сообщите об этом — многие организации проверяют новых животных на наличие микрочипов.
4. Воспользуйтесь онлайн-ресурсами. Проверьте специализированные сервисы, такие как PetRieve.org, где можно искать пропавших животных по районам. Также разместите объявления на Avito, Юле и в соцсетях.
5. Обратитесь в полицию. Если есть подозрения на кражу, подайте заявление — по закону питомец считается имуществом. Полиция может помочь с просмотром записей с камер наблюдения.
6. Продолжайте искать. Регулярно проверяйте приюты и обновляйте объявления. Некоторые животные возвращаются спустя недели или месяцы.
Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать институт омбудсмена по защите животных. В Государственной Думе выразили уверенность, что предложенная структура даст возможность эффективно следить за соблюдением законов, касающихся содержания животных. По мнению депутатов, вопрос безнадзорных собак на улицах по-прежнему наиболее актуален.