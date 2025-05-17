В аэропорту Шереметьево потерялась собака породы хаски. Животное, оставшись без присмотра, провело ночь с четверга на пятницу в здании воздушной гавани. К утру из-за стресса он начал вести себя агрессивно, сообщает SHOT.

В Шереметьево потерялась собака породы хаски. Видео © SHOT

По словам очевидцев, ранее собаку видели в компании женщины возле одной из гостиниц. Неизвестно, питомца специально оставили перед вылетом или же пёс убежал.

На место оперативно прибыл специалист по отлову, который передал животное волонтёрам. Сейчас активисты пытаются разыскать владельцев хаски или подыскать ему новых ответственных хозяев.