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17 мая, 16:08

В аэропорту Шереметьево потерялась собака породы хаски

В аэропорту Шереметьево потерялась собака породы хаски. Животное, оставшись без присмотра, провело ночь с четверга на пятницу в здании воздушной гавани. К утру из-за стресса он начал вести себя агрессивно, сообщает SHOT.

В Шереметьево потерялась собака породы хаски. Видео © SHOT

По словам очевидцев, ранее собаку видели в компании женщины возле одной из гостиниц. Неизвестно, питомца специально оставили перед вылетом или же пёс убежал.

На место оперативно прибыл специалист по отлову, который передал животное волонтёрам. Сейчас активисты пытаются разыскать владельцев хаски или подыскать ему новых ответственных хозяев.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России хотят создать институт омбудсмена по защите животных. В Госдуме подчеркнули, что предлагаемая система контроля поможет обеспечить соблюдение действующих правовых норм. Депутаты отметили нарастающее общественное недовольство, связанное с ростом численности безнадзорных собак, создающих угрозу безопасности граждан, переполненностью приютов и отдельными фактами жестокого обращения с животными.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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