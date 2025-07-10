В России хотят создать «скорую помощь» для животных

Депутаты ГД РФ от фракции «Новые люди» выступили с инициативой о создании единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи на всей территории России. С соответствующим предложением парламентарии обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Авторы инициативы, заместитель председателя думского комитета по экологии Георгий Арапов и первый заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Ткачёв, предлагают использовать для этих целей, например, номер 106, так как он не занят другими службами и легко запоминается.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос о создании и внедрении по всей территории Российской Федерации единого короткого номера для вызова экстренной ветеринарной помощи», – говорится в письме депутатов.

По мнению парламентариев, введение такого номера принесёт ряд существенных преимуществ. Это позволит значительно повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечит круглосуточную доступность ветеринарной помощи для всех граждан, включая возможность автоматического перенаправления вызова в ближайшую службу.

Кроме того, создание специализированного номера поможет снизить нагрузку на экстренные службы общего профиля (112 и 103), освободив их ресурсы для решения профильных задач. Инициатива также направлена на улучшение защиты животных от жестокого обращения и несчастных случаев, повышение общего уровня гуманного отношения к животным в обществе, а также на формирование единой системы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с животными, включая борьбу с инфекциями и предотвращение эпидемий, передаёт РИА «Новости».