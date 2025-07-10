Блогер из Сургута кормил льва кошачьим кормом и нарвался на ОМОН, который изъял хищника

Специалисты Росприроднадзора совместно с правоохранительными органами изъяли льва Хариса у сургутского блогера Амирхана Магомедова после многочисленных жалоб местных жителей. Хищник содержался во дворе частного дома в садовом товариществе «Монтажник», где, по словам соседей, владелец кормил животное кошачьим кормом и не обеспечивал должный уход за его здоровьем.

Росприроднадзор изъял льва Хариса у блогера в Сургуте. Видео © Telegram / Экология - дело каждого!

Проверка, проведённая по согласованию с прокуратурой ХМАО-Югры, подтвердила нарушения условий содержания экзотического животного. В результате лев был временно размещен на базе «Парус» благотворительного фонда «Благодарность» в Нефтеюганском районе.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что теперь животное находится в безопасности. Его ожидает обязательный карантин, полное ветеринарное обследование и последующее размещение в просторном вольере.