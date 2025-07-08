«Я удивлял врачей»: Покусанный львом Зубков откровенно рассказал о своём «воскрешении» после нападения

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, поделился подробностями о процессе восстановления. По его словам, реабилитация прошла относительно быстро. Он также выразил благодарность за высокий уровень профессионализма врачей, сообщает телеканал «Звезда».

Основатель крымского сафари-парка объяснил, что его организм ранее не сталкивался с антибиотиками, и потому воспринял их интенсивное применение как «эликсир молодости». Благодаря лекарствам, процесс заживления ран значительно ускорился.

«Я удивлял врачей своим воскрешением», — добавил Зубков.

Тем не менее последствия нападения льва все ещё дают о себе знать. Зубкову трудно долго удерживать голову в одном положении и поворачивать её, а сон возможен только с применением обезболивающих препаратов. Речь по-прежнему затруднена, но, как ожидается, связки скоро восстановятся. Глубокая рана на плече постепенно заживает.