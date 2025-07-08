«Я удивлял врачей»: Покусанный львом Зубков откровенно рассказал о своём «воскрешении» после нападения
Зубков: Организм воспринял антибиотики как «эликсир молодости» и раны заживали
Обложка © РИА Новости / Тарас Литвиненко
Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, поделился подробностями о процессе восстановления. По его словам, реабилитация прошла относительно быстро. Он также выразил благодарность за высокий уровень профессионализма врачей, сообщает телеканал «Звезда».
Основатель крымского сафари-парка объяснил, что его организм ранее не сталкивался с антибиотиками, и потому воспринял их интенсивное применение как «эликсир молодости». Благодаря лекарствам, процесс заживления ран значительно ускорился.
«Я удивлял врачей своим воскрешением», — добавил Зубков.
Тем не менее последствия нападения льва все ещё дают о себе знать. Зубкову трудно долго удерживать голову в одном положении и поворачивать её, а сон возможен только с применением обезболивающих препаратов. Речь по-прежнему затруднена, но, как ожидается, связки скоро восстановятся. Глубокая рана на плече постепенно заживает.
Напомним, что 22 июня молодой лев, испугавшись звука захлопнувшейся калитки, непреднамеренно напал на Олега Зубкова. Благодаря оперативным действиям, директора удалось спасти и доставить в больницу. 3 июля он был выписан, проведя под наблюдением врачей менее десяти дней. Как сообщил владелец парка, у Зубкова остались раны, которые, по его словам, «заживут».