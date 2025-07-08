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8 июля, 13:50

«Я удивлял врачей»: Покусанный львом Зубков откровенно рассказал о своём «воскрешении» после нападения

Зубков: Организм воспринял антибиотики как «эликсир молодости» и раны заживали

Обложка © РИА Новости / Тарас Литвиненко

Обложка © РИА Новости / Тарас Литвиненко

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, переживший нападение льва, поделился подробностями о процессе восстановления. По его словам, реабилитация прошла относительно быстро. Он также выразил благодарность за высокий уровень профессионализма врачей, сообщает телеканал «Звезда».

Основатель крымского сафари-парка объяснил, что его организм ранее не сталкивался с антибиотиками, и потому воспринял их интенсивное применение как «эликсир молодости». Благодаря лекарствам, процесс заживления ран значительно ускорился.

«Я удивлял врачей своим воскрешением», — добавил Зубков.

Тем не менее последствия нападения льва все ещё дают о себе знать. Зубкову трудно долго удерживать голову в одном положении и поворачивать её, а сон возможен только с применением обезболивающих препаратов. Речь по-прежнему затруднена, но, как ожидается, связки скоро восстановятся. Глубокая рана на плече постепенно заживает.

Взял веник и за работу: Покусанный львом Зубков вернулся в «Тайган» после нападения
Взял веник и за работу: Покусанный львом Зубков вернулся в «Тайган» после нападения

Напомним, что 22 июня молодой лев, испугавшись звука захлопнувшейся калитки, непреднамеренно напал на Олега Зубкова. Благодаря оперативным действиям, директора удалось спасти и доставить в больницу. 3 июля он был выписан, проведя под наблюдением врачей менее десяти дней. Как сообщил владелец парка, у Зубкова остались раны, которые, по его словам, «заживут».

Наталья Афонина
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