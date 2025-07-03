«Я большой молодец»: Выживший после атаки льва хозяин парка «Тайган» выписался из больницы

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, которого атаковал лев и прокусил ему трахею, выписали из краснодарской больницы. Мужчина пока ещё с трудом говорит, но чувствует себя хорошо. Он пообещал, что даст большую пресс-конференцию позже, а сейчас продолжит восстанавливаться дома. Об этом сообщает Mash на волне.