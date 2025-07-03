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3 июля, 14:50

«Я большой молодец»: Выживший после атаки льва хозяин парка «Тайган» выписался из больницы

Директора парка «Тайган» Зубкова выписали из больницы после нападения льва

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, которого атаковал лев и прокусил ему трахею, выписали из краснодарской больницы. Мужчина пока ещё с трудом говорит, но чувствует себя хорошо. Он пообещал, что даст большую пресс-конференцию позже, а сейчас продолжит восстанавливаться дома. Об этом сообщает Mash на волне.

Олега Зубкова выписали из клиники. Видео © Telegram / Mash на волне

«Ещё немножко есть дырки, которые зарастут. <…> Академик Плеханов, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец и что у меня всё хорошо. Поэтому посчитали, что меня можно перевести на домашнее лечение», — поделился Зубков.

Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков
Вейпы для обезьян и пентхаус в Radisson: Как разбогател хозяин скандального «Тайгана» Олег Зубков

Напомним, 22 июня в крымском сафари-парке «Тайган» лев напал на руководителя учреждения Олега Зубкова. У бизнесмена была порвана трахея, травмированы голова, шея и лёгкое. Выбраться из лап хищника Зубков смог самостоятельно, после чего потерял сознание возле вольера. Пострадавшему сделали несколько операций в больнице в Краснодаре, куда его доставили из Симферополя. Агрессивного льва не станут усыплять. На днях Зубков сообщил, что быстро поправляется и скоро вернётся к работе.

Татьяна Миссуми
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