«Я большой молодец»: Выживший после атаки льва хозяин парка «Тайган» выписался из больницы
Директора парка «Тайган» Зубкова выписали из больницы после нападения льва
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова, которого атаковал лев и прокусил ему трахею, выписали из краснодарской больницы. Мужчина пока ещё с трудом говорит, но чувствует себя хорошо. Он пообещал, что даст большую пресс-конференцию позже, а сейчас продолжит восстанавливаться дома. Об этом сообщает Mash на волне.
Олега Зубкова выписали из клиники. Видео © Telegram / Mash на волне
«Ещё немножко есть дырки, которые зарастут. <…> Академик Плеханов, который руководит данной клиникой, сказал, что я большой молодец и что у меня всё хорошо. Поэтому посчитали, что меня можно перевести на домашнее лечение», — поделился Зубков.
Напомним, 22 июня в крымском сафари-парке «Тайган» лев напал на руководителя учреждения Олега Зубкова. У бизнесмена была порвана трахея, травмированы голова, шея и лёгкое. Выбраться из лап хищника Зубков смог самостоятельно, после чего потерял сознание возле вольера. Пострадавшему сделали несколько операций в больнице в Краснодаре, куда его доставили из Симферополя. Агрессивного льва не станут усыплять. На днях Зубков сообщил, что быстро поправляется и скоро вернётся к работе.