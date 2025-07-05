Взял веник и за работу: Покусанный львом Зубков вернулся в «Тайган» после нападения

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, несмотря на недавнее нападение льва, сразу после выписки из краснодарской клиники приехал в Белогорск. Вместе с супругой и пресс-секретарём он осмотрел территорию на электромобиле, по пути лично взявшись за уборку помёта за павлинами. Кадры этого радостного события появились в телеграм-канале Зубкова.

Сотрудники парка встретили выздоровевшего начальника овациями, цветами и слезами радости. Сам Зубков, несмотря на пережитое, продемонстрировал привычную активность, несколько раз прерывая осмотр территории для наведения порядка. Работники отметили, что такая преданность делу характерна только для основателя «Тайгана», который всегда лично контролирует все процессы в парке.

Владелец парка «Тайган» вернулся на работу. Видео © Telegram / «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

«С возвращением, с днём рождения! Пожалуйста, прекратите делать нам эти стрессы! Живите долго-предолго, Олег Алексеевич!» — заявили сотрудники парка, обнимая директора.