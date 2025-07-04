Владелец «Тайгана» Олег Зубков продолжит работать со львами после нападения

Основатель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что намерен продолжить работать со львами и другими животными, несмотря на нападение, которое он пережил.

«Поверьте, ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам, общаться со львами и с другими животными. Это мой путь, я его выбрал и пройду до конца», – сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале парка.

Олег Зубков поблагодарил всех после нападения льва. Видео © Telegram / Сафари Парк Тайган

Зубков также поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку и переживал за него, пока он находился в больнице.

Что касается атаковавшего его льва, Зубков сообщил, что животное останется в парке, на территории «саванны». Он заверил, что хорошо знает всех своих львов, не исключение и эта особь. После инцидента с животным будут вести себя по-другому, подчеркнул владелец сафари-парка, а не так, как это делал он. Зубков также добавил, что его работа связана с риском, как и многие менее экзотические профессии.