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18 июня, 10:30

«Лупят его там нещадно»: В Подмосковье пожаловались на издевающихся над тигрёнком соседей

360.ru: Прокуратура проверяет жителей Царёва, удерживающих на участке тигрёнка

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Жители подмосковного СНТ «Мираж» в Царёве добиваются изъятия тигрёнка, которого с осени прошлого года незаконно и жестоко содержит на участке одна из семей. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

По словам соседки, семья с тремя детьми поселила хищника на своём участке в октябре 2024 года, сейчас детёнышу около восьми месяцев. Опасающиеся за своих детей и питомцев соседи неоднократно просили хозяев отдать тигра, но безуспешно. Также они заметили, что над животным издеваются.

«Лупят его там нещадно. Водой, потом лопатой, в конце поленом. Самое страшное, что это ребёнок, мальчик лет 12-14», — рассказала собеседница издания.

Чтобы спасти тигрёнка и обезопасить себя, жители СНТ обратились в СМИ, Росприроднадзор и правоохранительные органы. Пушкинская городская прокуратура начала проверку. Семья не предоставила документов, подтверждающих законность владения диким животным, и отказалась добровольно передать детёныша.

Сотрудники прокуратуры совместно с Росприроднадзором займутся изъятием хищника и его передачей в специализированную организацию для обследования и содержания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ЛНР правоохранители конфисковали у местного жителя амурского тигрёнка. Мужчина держал двухмесячного детёныша краснокнижного животного в своей квартире. По его словам, тигрёнок был куплен им в Ростове-на-Дону. Сейчас животное находится у специалистов, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело.

Александра Мышляева
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