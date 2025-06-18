«Лупят его там нещадно»: В Подмосковье пожаловались на издевающихся над тигрёнком соседей

Жители подмосковного СНТ «Мираж» в Царёве добиваются изъятия тигрёнка, которого с осени прошлого года незаконно и жестоко содержит на участке одна из семей. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.

По словам соседки, семья с тремя детьми поселила хищника на своём участке в октябре 2024 года, сейчас детёнышу около восьми месяцев. Опасающиеся за своих детей и питомцев соседи неоднократно просили хозяев отдать тигра, но безуспешно. Также они заметили, что над животным издеваются.

«Лупят его там нещадно. Водой, потом лопатой, в конце поленом. Самое страшное, что это ребёнок, мальчик лет 12-14», — рассказала собеседница издания.

Чтобы спасти тигрёнка и обезопасить себя, жители СНТ обратились в СМИ, Росприроднадзор и правоохранительные органы. Пушкинская городская прокуратура начала проверку. Семья не предоставила документов, подтверждающих законность владения диким животным, и отказалась добровольно передать детёныша.

Сотрудники прокуратуры совместно с Росприроднадзором займутся изъятием хищника и его передачей в специализированную организацию для обследования и содержания.