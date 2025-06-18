«Лупят его там нещадно»: В Подмосковье пожаловались на издевающихся над тигрёнком соседей
360.ru: Прокуратура проверяет жителей Царёва, удерживающих на участке тигрёнка
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Жители подмосковного СНТ «Мираж» в Царёве добиваются изъятия тигрёнка, которого с осени прошлого года незаконно и жестоко содержит на участке одна из семей. Об этом 360.ru рассказала местная жительница.
По словам соседки, семья с тремя детьми поселила хищника на своём участке в октябре 2024 года, сейчас детёнышу около восьми месяцев. Опасающиеся за своих детей и питомцев соседи неоднократно просили хозяев отдать тигра, но безуспешно. Также они заметили, что над животным издеваются.
«Лупят его там нещадно. Водой, потом лопатой, в конце поленом. Самое страшное, что это ребёнок, мальчик лет 12-14», — рассказала собеседница издания.
Чтобы спасти тигрёнка и обезопасить себя, жители СНТ обратились в СМИ, Росприроднадзор и правоохранительные органы. Пушкинская городская прокуратура начала проверку. Семья не предоставила документов, подтверждающих законность владения диким животным, и отказалась добровольно передать детёныша.
Сотрудники прокуратуры совместно с Росприроднадзором займутся изъятием хищника и его передачей в специализированную организацию для обследования и содержания.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ЛНР правоохранители конфисковали у местного жителя амурского тигрёнка. Мужчина держал двухмесячного детёныша краснокнижного животного в своей квартире. По его словам, тигрёнок был куплен им в Ростове-на-Дону. Сейчас животное находится у специалистов, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело.