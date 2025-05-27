У жителя Стаханова изъяли двухмесячного краснокнижного тигрёнка
Амурский тигрёнок был изъят правоохранительными органами у местного жителя города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
У жителя Стаханова изъяли двухмесячного краснокнижного тигра. Видео © Telegram / Ирина Волк
Речь идёт о молодом представителе вида — двухмесячном тигрёнке, которого владелец содержал в квартире. По словам мужчины, животное было приобретено в Ростове-на-Дону.
В настоящее время тигра забрали, а в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу.
Ранее два молодых амурских тигра были возвращены в их естественную среду обитания после успешного завершения программы реабилитации. Хищники были пойманы в окрестностях села в Дальнереченском районе Приморского края.
Изътый тигрёнок. Обложка © Telegram / Ирина Волк