У жителя Стаханова изъяли двухмесячного краснокнижного тигрёнка

Амурский тигрёнок был изъят правоохранительными органами у местного жителя города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

У жителя Стаханова изъяли двухмесячного краснокнижного тигра. Видео © Telegram / Ирина Волк

Речь идёт о молодом представителе вида — двухмесячном тигрёнке, которого владелец содержал в квартире. По словам мужчины, животное было приобретено в Ростове-на-Дону.

В настоящее время тигра забрали, а в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота особо ценных диких животных, занесённых в Красную книгу.