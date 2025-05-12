Самое рычащее видео: Двух молодых тигров выпустили на волю после реабилитации в Приморье

Двух молодых амурских тигров выпустили на свободу в тайгу после прохождения курса реабилитации. Ранее хищников поймали на территории села в Дальнереченском районе Приморья. Об этом сообщает центр реабилитации тигров и других диких животных МРОО «Центр «Тигр». Также сотрудники учреждения поделились кадрами прощания с большими кошками. Сотрудники учреждения опубликовали видео выхода полосатых на свободу.

Двух тигров выпустили в тайгу. Видео © Telegram / Центр «Тигр»

«Сегодня мы попрощались с двумя тиграми, которые стали нашими всеобщими любимцами — братом и сестрой», — написали в посте представители центра «Тигр».

Полуторагодовалые тигры оказались в Центре после того, как были пойманы в начале года вблизи жилых домов. Именно в условиях реабилитационного центра хищники успешно прошли подготовку к самостоятельной жизни: набрали необходимую массу, окрепли, обрели навыки охоты и научились держаться на расстоянии от людей.

«Тигры выпущены в отдалённом от человека регионе, с достаточной кормовой базой», — подчеркнули в Центре.